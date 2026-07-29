Gia Lai đăng cai Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026

(GLO)- Từ ngày 1 đến 11-8, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026 quy tụ 60 đội bóng đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Cụ thể, nội dung U16 có 35 đội (23 đội nam, 12 đội nữ) thi đấu từ ngày 1 đến 6-8; nội dung U18 có 25 đội (15 đội nam, 10 đội nữ) tranh tài từ ngày 7 đến 11-8.

Các trận đấu tại Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra vào khung giờ chiều và tối tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn). Ảnh: H.V

Trong đó, Gia Lai góp mặt với 7 đội, gồm 4 đội U16 và 3 đội U18, tranh tài ở cả nội dung nam và nữ.

Giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên, góp phần đánh giá công tác đào tạo, xây dựng và phát triển phong trào bóng rổ 3x3 tại các địa phương, đơn vị trên cả nước. Qua đó, các vận động viên có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Đây cũng là dịp để Ban Tổ chức tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung vào đội tuyển trẻ bóng rổ 3x3 quốc gia, hướng tới các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.