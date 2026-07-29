Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Tin tức

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Gia Lai đăng cai Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 1 đến 11-8, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026 quy tụ 60 đội bóng đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Cụ thể, nội dung U16 có 35 đội (23 đội nam, 12 đội nữ) thi đấu từ ngày 1 đến 6-8; nội dung U18 có 25 đội (15 đội nam, 10 đội nữ) tranh tài từ ngày 7 đến 11-8.

gia-lai-dang-cai-giai-vo-dich-bong-ro-3x3-u16-va-u18-quoc-gia-nam-2026-1.jpg
Các trận đấu tại Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra vào khung giờ chiều và tối tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn). Ảnh: H.V

Trong đó, Gia Lai góp mặt với 7 đội, gồm 4 đội U16 và 3 đội U18, tranh tài ở cả nội dung nam và nữ.

Giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên, góp phần đánh giá công tác đào tạo, xây dựng và phát triển phong trào bóng rổ 3x3 tại các địa phương, đơn vị trên cả nước. Qua đó, các vận động viên có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Đây cũng là dịp để Ban Tổ chức tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung vào đội tuyển trẻ bóng rổ 3x3 quốc gia, hướng tới các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các võ sĩ trẻ boxing Gia Lai thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026

Thêm kỳ vọng mới cho boxing Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Những tấm huy chương của đội tuyển trẻ boxing Gia Lai tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2026 cho thấy hiệu quả công tác đào tạo. Với lực lượng võ sĩ trẻ giàu tiềm năng, boxing Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm đào tạo hàng đầu cả nước.

Gia Lai đã giành 9 huy chương Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia 2026.

Gia Lai đã giành 9 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia

Tin tức

(GLO)- Hoàn thành các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026; đội tuyển cờ tướng Gia Lai đã giành được tổng cộng 3 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ).

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

Tin tức

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-6, tại phường Quy Nhơn Nam, các kỳ thủ bước vào tranh tài cờ siêu chớp - nội dung cuối cùng trong khuôn khổ Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VIII năm 2026. Kết thúc tất cả nội dung, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 58 huy chương.

null