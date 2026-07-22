Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Tin tức

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Đội nữ Gia Lai giành huy chương đồng tại Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U18 quốc gia 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Kết thúc thi đấu tại Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U18 quốc gia năm 2026, đội nữ Gia Lai đã giành huy chương đồng. 

Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U18 quốc gia năm 2026 do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tổ chức, diễn ra từ ngày 12 đến 22-7 tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất (Đại học Huế).

doi-nu-gia-lai-gianh-huy-chuong-giai-vo-dich-bong-ro-tre-5x5-u18-quoc-gia-20261.jpg
Đội nữ Gia Lai nhận huy chương đồng tại Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U18 quốc gia năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải thu hút gần 200 vận động viên của 13 đội bóng (9 đội nam, 4 đội nữ) đến từ 14 đơn vị trên cả nước tham gia.

Ở nội dung nữ, đội TP. Hồ Chí Minh bảo vệ thành công chức vô địch sau khi giành chiến thắng trước Hà Nội với tỷ số 54-49 trong trận chung kết. Hai đội Lâm Đồng và Gia Lai cùng nhận huy chương đồng.

Ở nội dung nam, đội Công an nhân dân giành huy chương vàng; đội TP. Hồ Chí Minh giành huy chương bạc; đội Hà Nội 1 và PKKK-PEAK cùng nhận huy chương đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

Tin tức

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-6, tại phường Quy Nhơn Nam, các kỳ thủ bước vào tranh tài cờ siêu chớp - nội dung cuối cùng trong khuôn khổ Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VIII năm 2026. Kết thúc tất cả nội dung, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 58 huy chương.

null