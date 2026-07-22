Đội nữ Gia Lai giành huy chương đồng tại Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U18 quốc gia 2026

(GLO)- Kết thúc thi đấu tại Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U18 quốc gia năm 2026, đội nữ Gia Lai đã giành huy chương đồng.

Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U18 quốc gia năm 2026 do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tổ chức, diễn ra từ ngày 12 đến 22-7 tại Nhà thi đấu Khoa Giáo dục Thể chất (Đại học Huế).

Đội nữ Gia Lai nhận huy chương đồng tại Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U18 quốc gia năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải thu hút gần 200 vận động viên của 13 đội bóng (9 đội nam, 4 đội nữ) đến từ 14 đơn vị trên cả nước tham gia.

Ở nội dung nữ, đội TP. Hồ Chí Minh bảo vệ thành công chức vô địch sau khi giành chiến thắng trước Hà Nội với tỷ số 54-49 trong trận chung kết. Hai đội Lâm Đồng và Gia Lai cùng nhận huy chương đồng.

Ở nội dung nam, đội Công an nhân dân giành huy chương vàng; đội TP. Hồ Chí Minh giành huy chương bạc; đội Hà Nội 1 và PKKK-PEAK cùng nhận huy chương đồng.