24 đội bóng tranh tài tại Giải bóng rổ các CLB thanh thiếu niên năm 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Chiều 7-2, tại phường Quy Nhơn Nam, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Giải bóng rổ các câu lạc bộ (CLB) thanh thiếu niên năm 2026.

Giải bóng rổ các CLB thanh thiếu niên năm 2026 do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức, diễn ra từ ngày 6-8/2, thu hút 24 đội bóng đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tham gia.

24-doi-bong-tranh-tai-giai-bong-ro-cac-cau-lac-bo-thanh-thieu-nien-nam-2026.jpg
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải đấu. Ảnh: ĐVCC

Trong 3 ngày thi đấu, các học sinh tranh tài ở 4 nội dung gồm: 5x5 nam, nữ dành cho khối tiểu học và 3x3 nam, nữ dành cho khối THCS. Các đội được chia bảng, thi đấu vòng tròn để xếp hạng.

24-doi-bong-tranh-tai-giai-bong-ro-cac-cau-lac-bo-thanh-thieu-nien-nam-2026-2.jpg
Một pha tranh bóng của các vận động viên tại Giải bóng rổ các CLB thanh thiếu niên năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu là sân chơi thể thao lành mạnh dành cho thanh thiếu niên có chung niềm đam mê bóng rổ; tạo điều kiện để các CLB giao lưu, học hỏi, tăng cường gắn kết; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, góp phần phát triển phong trào bóng rổ trên địa bàn tỉnh.

