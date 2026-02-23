Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Đó là câu chuyện của gia đình anh Lê Đình Đức (SN 1987) và vợ là chị Phạm Thị Xoan (SN 1989) cùng cô con gái đầu lòng Lê Thị Yến Nhi (SN 2009).

Tình yêu đến từ võ thuật

Cả anh Đức và chị Xoan đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó ở vùng sâu, vùng xa của Gia Lai. Với Xoan, sinh ra trong gia đình có đến 5 anh chị em ở xã Bờ Ngoong, cô luôn khát khao tìm kiếm cơ hội đổi đời để phụ giúp cha mẹ nuôi các em.

Vợ chồng anh Đức đón con gái Yến Nhi (thứ 2 từ phải sang) trở về từ Giải vô địch cúp kickboxing thế giới năm 2025. Ảnh: Lê Gia

Cơ hội đến khi Xoan tham gia môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Chư Sê (cũ) rồi giành thành tích cao để có suất thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh. Trong lần đầu được lên tỉnh thi đấu, cô bé nhà nghèo đã tìm thấy cánh cửa cho mình khi biết Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (cũ) tuyển VĐV võ cổ truyền.

“Ngày ấy dù chưa từng học võ, nhưng khi biết tin nếu được chọn sẽ được nuôi ăn, ở nên tôi quyết tâm đăng ký. Ở nhà cha mẹ làm nông vất vả lại đông anh chị em, tôi đi lên thành phố học sẽ đỡ đần gánh nặng cho mẹ”, chị Xoan bộc bạch.

Thế rồi, năm 12 tuổi, cô học trò trường làng khăn gói lên tỉnh ứng thí. Với năng khiếu cùng sự tôi luyện của bản thân, Xoan được tuyển vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Tại đây, tài năng của cô đã được thể hiện không chỉ ở môn võ cổ truyền mà cả wushu, vovinam, pencak silat… Năm 2006, khi mới 17 tuổi, Xoan giành được HCĐ ở Đại hội Thể thao toàn quốc môn võ cổ truyền. Cô nổi tiếng với lối đánh lì lợm, máu lửa. Xoan cùng nữ võ sĩ “đồng hương” xã Bờ Ngoong Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1990) thời điểm ấy là niềm tự hào của thể thao Gia Lai ở các môn võ thuật.

Trong khoảng thời gian “ăn cơm tuyển”, Xoan đã quen biết và nảy sinh tình cảm với anh Lê Đình Đức - VĐV của đội taekwondo. Cũng như Xoan, Đức xuất thân từ một gia đình khó khăn ở vùng biên Đức Cơ, rất đam mê võ thuật.

Năm 2007, Đức cùng người em sinh đôi được tuyển vào đội taekwondo của tỉnh. Song vì nhà nghèo, chỉ mình Đức tiếp tục với đam mê võ thuật, người em phải ở lại để phụ giúp cha mẹ việc nương rẫy.

Chị Phạm Thị Xoan (bìa phải) giành huy chương đồng môn muay ở Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022. Ảnh: Lê Gia

Anh Đức, chị Xoan kết hôn năm 2009, cùng từ giã sự nghiệp thể thao đỉnh cao. Thế nhưng, đến năm 2017, khi Giải vô địch kickboxing quốc gia được tổ chức ở Gia Lai, chị Xoan lại nhận được lời mời của võ sư Trần Bảo Sơn để khoác áo thi đấu cho tỉnh nhà. Xa rời sàn đấu trong 8 năm trời, bà mẹ 2 con bỗng dưng được “cháy” trở lại với đam mê võ thuật. Năm đó, cô đã giành được HCV ở hạng cân 57 kg.

Chị Phạm Thị Xoan (phải) là trợ lý huấn luyện viên đội kickboxing Gia Lai. Ảnh: Lê Gia

Với kinh nghiệm “trận mạc”, Xoan được tạo điều kiện làm trợ lý HLV tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh trong nhiều năm. Song song với đó, chị vẫn xỏ găng thi đấu mỗi khi có cơ hội. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, chị khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao với HCĐ ở môn muay.

Ươm mầm cho tương lai

Khi từ giã đội tuyển taekwondo trở về biên giới, anh Đức bị cuốn vào cuộc mưu sinh. Gác lại đam mê với võ thuật, anh làm công nhân tại xưởng chế biến mủ cao su thuộc Công ty 74. Đầu tắt mặt tối với công việc, song trong tâm khảm, anh vẫn luôn nặng lòng với taekwondo.

Sau thời gian ấp ủ, năm 2014, anh Đức mở CLB taekwondo Đức Cơ. Giờ hành chính, anh vẫn là công nhân cần mẫn. Chiều tối, anh lại khoác võ phục để trở thành người thầy dạy dỗ những cô cậu học trò miền biên giới. Không chỉ truyền đạt kỹ năng của taekwondo, anh còn gửi gắm những khát vọng mà năm xưa bản thân còn dang dở.

Từ CLB của anh Đức, nhiều VĐV trẻ đã được tuyển chọn vào đội tuyển taekwondo của tỉnh, trong đó có những cái tên nổi bật như Nguyễn Công Thịnh, Lê Đình Phúc, Trần Thị Thúy An…

Anh Lê Đình Đức (phải) có nhiều đóng góp cho phong trào taekwondo tỉnh. Ảnh: Lê Gia

Trong khi đó, chị Xoan đang điều hành CLB mang tên PK Boxing Club chuyên đào tạo các môn kickboxing, boxing, muay, gym… trên đường Tăng Bạt Hổ (phường Diên Hồng). Là CLB phong trào, song các học viên ở đây cũng đã tỏa sáng ở nhiều giải đấu chuyên nghiệp. Tại Giải vô địch trẻ kickboxing Gia Lai năm 2025, võ sĩ Lương Phúc Thành - học viên của CLB đã giành được HCV.

Chị Xoan chia sẻ: “Võ thuật đã cho tôi nhiều thứ, từ sự nghiệp tới gia đình. Do đó, tôi mở CLB của riêng mình để ươm mầm cho tương lai. Có thể trong tương lai, sẽ có học trò có thể tìm thấy cơ hội đổi đời từ võ thuật giống như vợ chồng tôi năm xưa”.

Đặc biệt hơn, khi chị Xoan trở lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh với vai trò trợ lý HLV vào năm 2019, cô con gái Lê Thị Yến Nhi cũng theo mẹ đến tập luyện tại đội kickboxing của tỉnh. Có gen của cha mẹ, đam mê võ thuật lại chảy trong huyết quản của cô bé.

Cũng như mẹ, Nhi đã giành được nhiều huy chương các loại ở các giải đấu cấp quốc gia. Nổi bật hơn cả là HCB hạng cân 70 kg tại Giải vô địch cúp kickboxing thế giới năm 2025 tổ chức ở Thái Lan. “Em rất tự hào vì bố mẹ đã từng là VĐV, lấy đó làm động lực cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng cha mẹ”-Nhi thổ lộ.