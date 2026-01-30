Hơn 100 vận động viên tham gia Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội Thể dục thể thao phường Quy Nhơn Bắc năm 2026

Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026 thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 14 khu phố trên địa bàn phường tham gia tranh tài.
Ở môn kéo co, có 7 đội góp mặt, tranh tài theo thể thức đấu loại trực tiếp. Mỗi trận đấu diễn ra trong 3 hiệp, đội giành chiến thắng 2 hiệp được xác định là đội thắng chung cuộc.
Giải đấu là dịp tuyển chọn vận động viên tham gia Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.
Theo kế hoạch, môn đẩy gậy trong khuôn khổ Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026 diễn ra vào ngày 31-1.