Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Hơn 100 vận động viên tham gia Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội Thể dục thể thao phường Quy Nhơn Bắc năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 30-1, tại Công viên Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc), Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I - năm 2026 đã khởi tranh. 

Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026 thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 14 khu phố trên địa bàn phường tham gia tranh tài.

giai-keo-co-day-gay-dai-hoi-the-duc-the-thao-phuong-quy-nhon-bac-nam-2026-1.jpg﻿
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội Thể dục thể thao phường Quy Nhơn Bắc năm 2026. Ảnh: H.V

Ở môn kéo co, có 7 đội góp mặt, tranh tài theo thể thức đấu loại trực tiếp. Mỗi trận đấu diễn ra trong 3 hiệp, đội giành chiến thắng 2 hiệp được xác định là đội thắng chung cuộc.

giai-keo-co-day-gay-dai-hoi-the-duc-the-thao-phuong-quy-nhon-bac-nam-2026.jpg
Môn kéo co diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo vận động viên và người dân đến cổ vũ. Ảnh: H.V
giai-keo-co-day-gay-dai-hoi-the-duc-the-thao-phuong-quy-nhon-bac-nam-2026-2.jpg
Các đội tranh tài môn kéo co với tinh thần quyết tâm cao. Ảnh: H.V

Giải đấu là dịp tuyển chọn vận động viên tham gia Giải kéo co, đẩy gậy Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Theo kế hoạch, môn đẩy gậy trong khuôn khổ Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026 diễn ra vào ngày 31-1.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

Thể thao

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

Bóng đá

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Thể thao

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

Marathon

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null