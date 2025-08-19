Gia Lai giành 14 huy chương ở giải trẻ quốc gia môn kéo co

(GLO)- Chiều 19-8, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đoàn vận động viên (VĐV) của tỉnh đã xuất sắc giành 14 tấm huy chương ở Giải Vô địch trẻ và thiếu niên kéo co quốc gia lần thứ III-2025.

Giải năm nay diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 10 đến 19-8 với sự tham gia của hơn 360 VĐV đến từ 14 đoàn trong cả nước.

Tại giải này, Gia Lai tham gia với 2 huấn luyện viên và 24 VĐV nam, nữ; thi đấu ở 16 hạng cân.

Đoàn VĐV tỉnh Gia Lai giành được 14 huy chương ở môn kéo co﻿. Ảnh: Trung Dũng

Qua đó, đoàn VĐV của tỉnh đã giành được 14 huy chương các loại, gồm: 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng duy nhất ở hạng cân 370 kg hỗn hợp ngoài trời; 2 tấm huy chương bạc ở các hạng cân 400 kg đội nữ trong nhà và 510 kg hỗn hợp trong nhà.

Ngay trước giải đấu này, 20 VĐV của tỉnh đã tranh tài ở Giải Vô địch trẻ và thiếu niên đẩy gậy quốc gia lần thứ IV-2025, cũng diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 30-7 đến 8-8.

Theo đó, các VĐV Gia Lai giành được 4 huy chương với 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Trong đó, huy chương bạc thuộc về VĐV Trương Tấn Sang (SN 2008) ở hạng cân 85 kg nam.