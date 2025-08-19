Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Gia Lai giành 14 huy chương ở giải trẻ quốc gia môn kéo co

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 19-8, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đoàn vận động viên (VĐV) của tỉnh đã xuất sắc giành 14 tấm huy chương ở Giải Vô địch trẻ và thiếu niên kéo co quốc gia lần thứ III-2025.

Giải năm nay diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 10 đến 19-8 với sự tham gia của hơn 360 VĐV đến từ 14 đoàn trong cả nước.

Tại giải này, Gia Lai tham gia với 2 huấn luyện viên và 24 VĐV nam, nữ; thi đấu ở 16 hạng cân.

doan-vdv-gia-lai-da-gianh-duoc-14-huy-chuong-o-mon-keo-co-anh-trung-dung.jpg
Đoàn VĐV tỉnh Gia Lai giành được 14 huy chương ở môn kéo co﻿. Ảnh: Trung Dũng

Qua đó, đoàn VĐV của tỉnh đã giành được 14 huy chương các loại, gồm: 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng duy nhất ở hạng cân 370 kg hỗn hợp ngoài trời; 2 tấm huy chương bạc ở các hạng cân 400 kg đội nữ trong nhà và 510 kg hỗn hợp trong nhà.

Ngay trước giải đấu này, 20 VĐV của tỉnh đã tranh tài ở Giải Vô địch trẻ và thiếu niên đẩy gậy quốc gia lần thứ IV-2025, cũng diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 30-7 đến 8-8.

Theo đó, các VĐV Gia Lai giành được 4 huy chương với 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Trong đó, huy chương bạc thuộc về VĐV Trương Tấn Sang (SN 2008) ở hạng cân 85 kg nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34: Đoàn Gia Lai khẳng định sức mạnh!

Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34: Đoàn Gia Lai khẳng định sức mạnh!

Thể thao

(GLO)-Với lực lượng hùng hậu và nền tảng chuyên môn vững vàng, đoàn Gia Lai đã thi đấu xuất sắc, giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34; góp phần khẳng định sức mạnh và ghi dấu ấn võ cổ truyền Gia Lai trên bản đồ võ thuật cổ truyền Việt Nam.   

Từ Bảo Lâm-"Mầm xanh Taekwondo" của phố biển Quy Nhơn

Từ Bảo Lâm-"Mầm xanh Taekwondo" của phố biển Quy Nhơn

Thể thao

(GLO)- Chưa đầy 2 năm tập luyện Taekwondo, võ sinh Từ Bảo Lâm (SN 2011, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã tự tin bước lên sàn đấu và giành nhiều huy chương tại các giải mở rộng. Lâm được xem là một trong những "Mầm xanh Taekwondo" đầy triển vọng của phố biển Quy Nhơn.

CLB Quy Nhơn United làm khách ở Đồng Tháp trong trận đầu

CLB Quy Nhơn United làm khách ở Đồng Tháp trong trận đầu

Thể thao

(GLO)-Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng đầu tiên Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025-2026. Theo đó, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United sẽ có chuyến làm khách tới sân của Đồng Tháp ở lượt trận đầu tiên.

Nguyễn Tuệ Anh: "Kình ngư nhí" trên đường đua xanh

Nguyễn Tuệ Anh: "Kình ngư nhí" trên đường đua xanh

Thể thao

(GLO)- Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng, em Nguyễn Tuệ Anh (SN 2011, tổ dân phố 6, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong bộ môn bơi lội. Em được xem là một trong những "kình ngư nhí" tiêu biểu trên đường đua xanh.

null