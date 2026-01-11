Đào Hà Tâm Du: Tay đấm trẻ triển vọng của boxing Gia Lai

(GLO)- Những thành quả võ sĩ trẻ Đào Hà Tâm Du đạt được trong thời gian qua (nổi bật là 4 tấm huy chương vàng liên tiếp ở các giải trẻ quốc gia) cho thấy rõ bản lĩnh thi đấu, phong độ cũng như tiềm năng phát triển lâu dài trên con đường thể thao chuyên nghiệp.

Hành trình đến với boxing của Tâm Du (SN 2009, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) bắt đầu khá sớm từ sự hướng dẫn của cha - ông Đào Duy Lâm. Từng là học trò của huấn luyện viên (HLV) Đặng Hiếu Hiền (đội tuyển boxing Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai), sau khi trang bị cho con những đòn cơ bản, ông Lâm đặt trọn niềm tin vào người thầy cũ, đưa con trai vượt đường xa từ Đắk Lắk xuống đất Võ giới thiệu vào đội năng khiếu tỉnh.

Sau một tháng tập luyện với tinh thần cầu thị và tập trung cao độ, Tâm Du đã vượt qua bài kiểm tra của Ban huấn luyện và chính thức trở thành vận động viên (VĐV) ở tuyến năng khiếu boxing Bình Định (cũ).

Võ sĩ Đào Hà Tâm Du giành huy chương vàng hạng cân 50 kg tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025. Ảnh: NVCC

Nắm bắt những cơ hội được trao, Tâm Du nhanh chóng chứng tỏ năng lực của mình trong tập luyện cũng như thi đấu, dần trở thành niềm hy vọng tranh chấp huy chương ở lứa tuổi trẻ của tỉnh nhà trong những năm gần đây.

Trong đội hình trẻ boxing Gia Lai, Đào Hà Tâm Du được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng nổi bật. Siêng năng tập luyện, nghiêm túc tiếp thu và thực hiện đúng giáo án mà HLV đưa ra, Tâm Du nhanh chóng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và gặt hái thành công tại các giải đấu quốc gia. Ở hạng cân 50 kg, Tâm Du để lại dấu ấn đặc biệt khi liên tiếp giành HCV tại Giải vô địch trẻ boxing toàn quốc từ năm 2022 đến 2025.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Tâm Du khi lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia. Cuối tháng 4-2025, Tâm Du tham gia Giải vô địch U15 và U17 boxing châu Á 2025 tổ chức ở Jordan, ít nhiều để lại ấn tượng trước các đối thủ trẻ hàng đầu châu lục, chỉ dừng bước cách tấm huy chương đồng đúng 1 chiến thắng. Dù chưa thể tiến sâu, nhưng giải đấu này vẫn mang ý nghĩa quan trọng giúp võ sĩ trẻ tích lũy thêm những kinh nghiệm để chinh phục chặng đường tiếp theo.

Tâm Du chia sẻ: “Mỗi lần góp mặt ở các giải đấu, em không ngại gặp đối thủ mạnh vì đó là cơ hội để em học hỏi và rút ra bài học để thi đấu tốt hơn. Đặc biệt, em cảm thấy hạnh phúc vì gia đình đã hướng em đến thể thao và luôn bên cạnh động viên, có mặt ở mỗi giải đấu để cổ vũ”.

Nhận xét về học trò, HLV đội boxing trẻ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đặng Hiếu Hân cho biết: “Tâm Du có thời gian tập luyện sớm hơn so với nhiều VĐV khác trong đội trẻ của tỉnh, nhờ đó sở hữu nền tảng kỹ thuật vững chắc. Trong thi đấu, em luôn đảm bảo được yếu tố chuyên môn, giữ được sự chủ động và tỉnh táo ở những thời điểm quan trọng. Chính điều này giúp Tâm Du giành được nhiều chiến thắng thuyết phục, mang về những tấm HCV cho tỉnh nhà tại các giải trẻ toàn quốc”.

Hai anh em Đào Hà Tâm Du và Đào Hà Diệu Ly bên cha tại Giải vô địch trẻ boxing toàn quốc năm 2025. Ảnh: NVCC

Có thể nói, từ những ngày đầu theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp, gia đình đã trở thành điểm tựa vững vàng nhất của Tâm Du. Sự quan tâm lặng lẽ của cha mẹ thể hiện qua những lời động viên kịp lúc và có mặt trực tiếp ở nơi thi đấu để cổ vũ đã trở thành nguồn động lực giúp Tâm Du giữ trọn niềm đam mê và kiên định theo đuổi con đường thể thao thành tích cao.

Đặc biệt, từ sự định hướng, khích lệ của gia đình, ngọn lửa tình yêu thể thao dần được lan tỏa sang em gái của Tâm Du - Đào Hà Diệu Ly. Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, Diệu Ly góp mặt trong đoàn boxing Gia Lai và giành huy chương đồng ở hạng cân 48 kg, lứa tuổi 13-14. Thành tích của hai anh em Tâm Du cho thấy sự tiếp nối của niềm đam mê thể thao trong gia đình, đồng thời mở ra kỳ vọng cho thể thao thành tích cao của tỉnh trong thời gian tới.