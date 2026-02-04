Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện - “Kỳ nhân” rạng danh mảnh đất Gia Lai

(GLO)- Nguyễn Quốc Nguyện vừa đăng quang chức vô địch ở PBA Tour sau gần 4 năm anh chuyển sang thi đấu ở đấu trường danh giá này. “Kỳ nhân” người Gia Lai đã viết thêm một dấu mốc trên hành trình trở thành huyền thoại đương đại của làng Billiards Carom 3 băng Việt Nam.

Cậu học trò tài năng của phố núi

Trong giới Billiards Carom 3 băng Việt Nam, Quốc Nguyện được ví như một “kỳ nhân” bởi những khác biệt đầy nổi bật của anh. Trong một con người, ít ai có được sự tổng hòa của những tài năng như cơ thủ sinh năm 1982.

Quốc Nguyện vốn là học sinh chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Ảnh: PBA

Sinh ra ở phố núi Pleiku trong một gia đình tương đối khá giả, anh từng nổi tiếng bởi học rất giỏi khi lọt vào lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Tại ngôi trường này, Quốc Nguyện đã giành giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia. Anh cũng là đội trưởng của đội bóng đá Trường THPT Chuyên Hùng Vương giành huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai.

Thời còn cắp sách đến trường, Quốc Nguyện đã bắt đầu cầm cơ. Anh trở thành một trong những người hiếm hoi ghi được 100 điểm ở môn Billiards Libre thời bấy giờ. Sau đó, anh thi đậu vào Khoa Điện - Điện tử của Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh như giấc mơ của bao cô cậu học trò.

Nhà giàu, học giỏi, đá bóng hay, chơi Billiards cũng tài, Quốc Nguyện như một thần tượng của phố núi. Và ngay cả khi không theo chuyên ngành đào tạo mà chuyển sang thi đấu Billiards chuyên nghiệp, cơ thủ họ Nguyễn cũng làm cái tên Gia Lai rạng rỡ. Chính nền tảng Toán học được anh áp dụng vào Carom 3 băng một cách hiệu quả đã giúp anh đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Cơ thủ Gia Lai là tay cơ hàng đầu Việt Nam ở nội dung Carom 3 băng. Ảnh: PBA

Năm 2011, anh trở thành người Gia Lai đầu tiên giành chức vô địch SEA Games ở nội dung Carom 3 băng. Qua đó mở ra cho anh hàng loạt thành công ở đấu trường quốc tế như: 2 huy chương bạc giải Vô địch thế giới các năm 2013 và 2017; 2 huy chương đồng giải Vô địch thế giới vào năm 2014 và 2016.

Đặc biệt, năm 2017, Quốc Nguyện bước lên đỉnh cao châu Á với chức vô địch Giải Vô địch châu Á diễn ra tại Hàn Quốc. Anh cũng trở thành tay cơ Việt Nam đầu tiên lọt vào tốp 10 bảng xếp hạng UMB - Liên đoàn Billiards thế giới.

Trong giới Billiards, anh được biết đến với cái tên thân thuộc “Anh Sáu Gia Lai”. Bản thân Quốc Nguyện rất tự hào về cái tên này và nó đã gắn bó với anh trong suốt hành trình cầm cơ.

Quốc Nguyện đã làm nức lòng người hâm mộ với màn lội ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: PBA

Với Billiards Carom Gia Lai (cũ), Quốc Nguyện được xem như người “khai sáng” mở đường cho nhiều cơ thủ khác bước vào môi trường chuyên nghiệp. Cơ thủ Nguyễn Lê Liên Quỳnh - người giành huy chương đồng Giải Vô địch thế giới năm 2025 chia sẻ: “Không chỉ với tôi mà còn với rất nhiều anh em khác, Quốc Nguyện chính là nguồn cảm hứng, là tấm gương để học hỏi. Anh ấy có tài năng xuất chúng ở nhiều phương diện và thi đấu ngày càng bản lĩnh. Anh cũng luôn dành sự ưu ái, chỉ bảo cho các cơ thủ Gia Lai để tất cả cùng tiến bộ”.

Tỏa sáng ở PBA Tour

PBA Tour là hệ thống giải do Hiệp hội Billiard chuyên nghiệp thế giới tổ chức, tách biệt với hệ thống giải của UMB. PBA Tour có thể thức thi đấu khác biệt, cơ cấu giải thưởng “khủng”, quy tụ nhiều hảo thủ của làng Billiards Carom 3 băng thế giới như: “thiên tài” Caudron, Leppens (Bỉ), David Zapata, Daniel Sanchez, Martinez (Tây Ban Nha)…

Đầu năm 2026, Quốc Nguyện đã tạo nên dấu mốc lịch sử với chức vô địch PBA Tour 9. Ảnh: PBA

Các tay cơ hàng đầu Hàn Quốc - cường quốc Billiards Carom thế giới - như Cho Jae Ho, Kang Dong Koong cũng gia nhập PBA. Nhiều cơ thủ Việt Nam như Ngô Đình Nại, Mã Minh Cẩm, Dương Anh Vũ, Trần Đức Minh hay Nguyễn Quốc Nguyện đã lần lượt đến với PBA để thử sức ở đấu trường mới.

Tại đây, Quốc Nguyện dần thể hiện được đẳng cấp vốn có. Năm 2024, anh cùng tập thể Hana Card lên ngôi vô địch ở PBA Team League. Cũng trong năm này, anh vào đến chung kết PBA Tour 9 nhưng thất bại trước tay cơ Thổ Nhĩ Kỳ Murat Naci Coklu.

Sau gần 2 năm không có thành tích đáng kể trên đất Hàn Quốc, đầu năm 2026, Quốc Nguyện thi đấu chói sáng. Mở màn là chức vô địch cùng Hana Card ở PBA Team League - nơi anh là một trong những tay ghi điểm chủ lực của đội.

Đặc biệt là trận chung kết PBA Tour 9 khi anh phải đối đầu với một Daniel Sanchez - tay cơ đang “bất khả chiến bại”. Cơ thủ Tây Ban Nha là đương kim vô địch 2 giải liên tiếp và chưa thua sét đấu nào trước khi gặp Quốc Nguyện.

Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện (thứ 2 từ phải qua) đã làm rạng danh mảnh đất Gia Lai. Ảnh: PBA

Thực tế, Daniel Sanchez vẫn thể hiện phong độ cao trong trận chung kết với những đường cơ chuẩn xác. Tuy nhiên, Quốc Nguyện đã có một ngày thi đấu thăng hoa, bản lĩnh để vượt qua áp lực rồi tạo nên màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục và giành thắng lợi kịch tính với tỷ số 4-3 để lên ngôi vô địch.

Quốc Nguyện đăng quang và nhận giải thưởng khoảng 1,8 tỷ đồng, làng Billiards Carom 3 băng Việt Nam dậy sóng với những lời tán thưởng. “Anh Sáu Gia Lai” đã đánh dấu cột mốc lịch sử cho cá nhân anh cũng như cho Billiards Việt Nam. Sau khi lên ngôi, anh xúc động chia sẻ: “Tôi cảm ơn gia đình và tất cả mọi người đã dõi theo, cổ vũ cho tôi dù chỉ qua màn ảnh nhỏ để tôi có được chiếc Cúp vô địch quý giá này”.