Liên Quỳnh giành vé vào bán kết World Cup Billiards Carom 3 băng

(GLO)- Tối 24-9, nữ cơ thủ Gia Lai Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) đã có 2 trận đấu xuất sắc tại World Cup Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha để giành tấm vé vào vòng bán kết.

Ở trận đấu vòng 16, Liên Quỳnh đối đầu với cơ thủ người Nhật Bản Noriko Fukao. Với lợi thế tinh thần sau 2 chiến thắng ở vòng bảng, Liên Quỳnh đã có một trận đấu trên cơ đối thủ.

Liên Quỳnh đã có 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng loại trực tiếp. Ảnh: UMB

Dù Fukao cũng đã có những thời điểm áp sát điểm số với tay cơ người Việt Nam, song Liên Quỳnh cũng không mất quá nhiều thời gian để hạ gục đối thủ với tỷ số 30-21 sau 40 lượt cơ.

Chỉ sau đó ít giờ, nhà đương kim vô địch quốc gia đã bước vào trận đấu tứ kết mang tính chất quyết định với cơ thủ Claudia Chacon đến từ Colombia. 2 cơ thủ kèn cựa nhau từ những lượt cơ đầu tiên với liên tiếp những tình huống chạy bi gây khó cho đối phương.

Liên Quỳnh đã chắc chắn có huy chương ở giải năm nay. Ảnh: UMB

Tuy nhiên, cơ thủ 27 tuổi người Gia Lai đã có những pha “phá đạn” chuẩn xác, tạo lợi thế tinh thần giúp cô bứt lên dẫn trước đối thủ với khoảng cách khá xa.

Những tưởng chiến thắng sẽ đến dễ dàng với Liên Quỳnh thì những thời điểm cuối trận, Chacon có liên tiếp những series để rút ngắn cách biệt xuống còn 3 điểm với 25-28.

Khi bị "uy hiếp", Liên Quỳnh đã lạnh lùng ghi 2 điểm kết thúc trận đấu ở lượt cơ 56 với tỷ số 30-25. Với việc vào bán kết, Liên Quỳnh đã chắc chắn có huy chương ở giải đấu năm nay. Thành tích tốt nhất mà cơ thủ Việt Nam giành được là huy chương đồng của Nguyễn Hoàng Yến Nhi ở giải năm 2024.

Ở bán kết, Liên Quỳnh sẽ đụng độ tượng đài Billiards Carom 3 băng nữ thế giới là cơ thủ người Hà Lan Therese Klompenhouwer. Dự kiến trận đấu sẽ diễn ra vào khoảng 16 giờ ngày 25-9.