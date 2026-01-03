Gần 500 vận động viên tham gia Giải Pickleball Showroom Thanh An Open

(GLO)- Sáng 3-1, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Giải Pickleball tranh cúp Showroom Thanh An Open đã chính thức khởi tranh, thu hút gần 500 vận động viên (VĐV) tham gia.

Các trận đấu đơn nam diễn ra rất kịch tính. Ảnh: H.H

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày (3 và 4-1) với 2 nội dung đơn nam và đôi hỗn hợp 5.3. Các VĐV được chia thành 48 bảng, thi đấu tại 2 cụm sân: Pickleball Khánh Quỳnh và Pickleball N-Joy.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV tranh tài ở nội dung đơn nam và vòng loại của nội dung hỗn hợp 5.3. Các tay vợt thi đấu theo thể thức vòng tròn để chọn ra những tay vợt có thành tích tốt bước vào vòng loại trực tiếp.

Giải đấu thu hút nhiều VĐV trong và ngoài tỉnh tham gia. Ảnh: H.H

Theo Ban Tổ chức, đây là giải pickleball đầu tiên tại Gia Lai đưa nội dung thi đấu đơn vào chương trình tranh tài, đánh dấu bước phát triển mới của bộ môn này trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho mỗi nội dung, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng.