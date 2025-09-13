Khai mạc Giải Tennis-Pickleball thiện nguyện Gia Lai lần thứ 3 tranh Cúp Mỏ đá làng Bi

(GLO)- Sáng 13-9, tại Trung tâm Thể dục thể thao Thế Dân-Sevenland, Giải Tennis-Pickleball thiện nguyện Gia Lai lần thứ 3 tranh Cúp Mỏ đá làng Bi năm 2025 chính thức khai mạc.

Ban Tổ chức trao 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Cơ (cũ). Ảnh: H.H

Giải Tennis-Pickleball thiện nguyện Gia Lai năm nay thu hút hơn 160 tay vợt đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đôi lãnh đạo Pickleball, đôi hỗn hợp Pickleball (5.2) và đôi hỗn hợp Tennis (1.240).

Qua 2 lần tổ chức (năm 2023 và 2024), giải đã quyên góp được gần 2 tỷ đồng, dùng để xây dựng 6 sân bóng chuyền bê tông, 5 căn nhà tình nghĩa, trao 900 thẻ bảo hiểm y tế và hàng trăm suất học bổng, xe đạp cùng quà tặng cho học sinh, hộ nghèo tại các xã biên giới ở huyện Đức Cơ, Ia Grai và TP. Pleiku (cũ).

Giải thu hút hơn 160 vận động viên tham gia. Ảnh: H.H

Năm nay, Ban Tổ chức đã vận động được gần 650 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 150 triệu đồng hiện vật từ khoảng 80 cá nhân, đơn vị.

Số tiền và hiện vật này dùng để trao tặng 12 tivi cho 2 trường học tại xã Chư Đăng Ya (cũ) và xã Ia Mơ; 40 xe đạp và các suất học bổng cho học sinh khó khăn; đồng thời, xây dựng 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Kon Gang và cho công nhân khó khăn về nhà ở của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai.

Ngoài tạo sân chơi thể thao lành mạnh, giải đấu còn là dịp để các vận động viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng.