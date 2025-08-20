2 tay vợt Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam sẽ góp mặt tại Giải Pickleball Dankbaar Resort Open Cup 2025

(GLO)- 2 tay vợt nổi tiếng Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam sẽ góp mặt tại Giải Pickleball Dankbaar Resort Open Cup 2025, diễn ra vào đầu tháng 10 tại Dankbaar Resort (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Giải đấu được tổ chức trong 2 ngày (4 và 5-10) tại Cụm sân Pickleball Dankbaar, khu Dankbaar Resort (01 Hàn Mặc Tử, phường Quy Nhơn Nam), quy tụ đông đảo vận động viên trên cả nước.

Đáng chú ý, nhiều gương mặt quen thuộc của làng Pickleball Việt Nam như: Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân… sẽ góp mặt tranh tài.

Tay vợt Lý Hoàng Nam (bìa trái) và Trịnh Linh Giang thi đấu tại Giải pickleball Gia Lai mở rộng lần I-2025. Ảnh: Pickleball Gia Lai

Các vận động viên thi đấu ở các nội dung gồm: đôi nam nữ, đôi nữ trình 4.9; đôi hỗn hợp trình 5.3; đôi hỗn hợp trình 5.9; đôi hỗn hợp trình 6.5 và đôi hỗn hợp trình Open.

Được biết, tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến 500 triệu đồng; trong đó, giải nhất ở hạng mục đôi hỗn hợp trình Open có số tiền thưởng 60 triệu đồng.

Thời hạn đăng ký tham gia giải đến hết ngày 25-9. Các vận động viên có thể đăng ký trực tuyến qua hệ thống của Pickleball Việt Nam.

Ban Tổ chức cho biết, giải đấu không chỉ mang đến một sân chơi chuyên nghiệp cho cộng đồng yêu thích Pickleball, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch và tinh thần “đất võ, trời văn” của khu vực phía Đông Gia Lai.