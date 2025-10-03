Hà Tiểu Nhi: Vận động viên tài năng của Pickleball Gia Lai

(GLO)- Từng là cây vợt cầu lông hàng đầu Gia Lai, khi chuyển qua chơi Pickleball, Hà Tiểu Nhi (SN 2002, tổ 2, phường Pleiku) đã nhanh chóng bắt nhịp và trở thành một trong những vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất của làng Pickleball phố núi.

Đam mê cháy bỏng với cầu lông

Lúc còn nhỏ, Hà Tiểu Nhi đã có đam mê mãnh liệt với môn cầu lông. Sau mỗi giờ học, cô học trò lại mang vợt ra đánh ở con hẻm trước nhà. Thấy con mê môn thể thao này, cha mẹ đã cho Nhi đến học tại Câu lạc bộ cầu lông My Sport (phường Pleiku).

Trước khi đến với Pickleball, Hà Tiểu Nhi (thứ 3 từ phải sang) từng là tay vợt xuất sắc ở môn cầu lông. Ảnh: Anh Tuấn

Sau những tháng năm chăm chỉ, miệt mài tập luyện, tài năng của Nhi đã nhanh chóng được bộc lộ với nhiều lần đứng trên đỉnh cao của cầu lông tỉnh nhà. Đơn cử như những tấm huy chương vàng ở giải vô địch cầu lông và hội khỏe Phù Đổng tỉnh Gia Lai trong nhiều năm. Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai năm 2022, Nhi giành huy chương vàng ở nội dung đôi nữ.

“Ngày ấy, thầy tôi khuyên nên phấn đấu trở thành VĐV cầu lông chuyên nghiệp nhưng gia đình tôi không không đồng ý. Nghe lời cha mẹ, tôi theo học ngành Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, tôi vẫn thường xuyên tham gia các giải cầu lông phong trào vì vẫn yêu thích môn thể thao này”-Nhi thổ lộ.

Tuy nhiên, khi ra trường về Gia Lai làm kế toán cho một công ty vào năm 2024, Nhi đã khá hụt hẫng khi không còn sân chơi. Hầu hết các tay vợt cầu lông đều đã chuyển sang Pickleball, nhiều sân cầu lông cũng nhường chỗ cho môn thể thao mới du nhập.

Hà Tiểu Nhi chuyển sang chơi Pickleball từ tháng 5-2025. Ảnh: Anh Tuấn

Các giải cầu lông tại Gia Lai cũng trở nên khan hiếm, trong bối cảnh Pickleball phát triển rầm rộ với các giải diễn ra liên tục và quy mô lớn.

Tháng 5-2025, khi đi xem Giải Pickleball Gia Lai mở rộng với các tay vợt nổi tiếng như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang… Nhi thực sự ấn tượng và bị môn thể thao này thu hút. Sau đó, cô chính thức thử sức mình ở môn thể thao mới.

Pickleball mở ra cánh cửa mới

Nhi cho hay: “Từ cầu lông qua Pickleball cũng có những lợi thế nhất định về cách di chuyển, thể lực hay những cú smash. Song, cách dùng cổ tay có nhiều khác biệt nên tôi cũng phải làm quen một thời gian. Đặc biệt, tôi làm việc giờ hành chính rất nghiêm ngặt nên không có nhiều thời gian, chủ yếu tập vào cuối tuần hoặc tranh thủ những buổi tối rảnh rỗi”.

Hà Tiểu Nhi cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với Pickleball. Ảnh: Anh Tuấn

Có sẵn nền tảng từ cầu lông, Nhi hòa nhập rất nhanh với Pickleball. Và không mất quá nhiều thời gian để cái tên Hà Tiểu Nhi thường xuyên đứng trên bục nhận giải tại rất nhiều giải đấu ở Gia Lai cũng như các tỉnh lân cận. Từ nội dung đôi nữ, đôi nam-nữ hoặc đôi hỗn hợp, Nhi đều giành được giải thưởng.

Đơn cử như các chức vô địch nội dung đôi nữ 4.2 Giải Viettennis & Pickleball Gia Lai; nội dung đôi nữ 4.3 tại Giải Pickleball Auberg Collection tại Gia Lai; nội dung đôi hỗn hợp 4.7 Giải Pickleball Lê Gia tại Đắk Lắk; nội dung đôi nam nữ 4.9 tại Giải Pickleball Kuzer Sportwear tại Đắk Lắk; nội dung đôi hỗn hợp 5.6 tại Giải Pickleball 81 Garden tại Gia Lai… cùng rất nhiều lần giành giải nhì, ba ở các giải đấu khác.

Dù mới “nhập môn” chỉ khoảng 5 tháng nhưng trên hệ thống chấm điểm trình của các tay vợt Pickleball nữ tại khu vực phía Tây tỉnh, Hà Tiểu Nhi đang có điểm trình cao nhất với 2.5, vượt xa tay vợt xếp thứ 2 với 2.31.

Tại Giải Viettennis & Pickleball Gia Lai, Hà Tiểu Nhi (cầm cúp) đã giành chức vô địch ở nội dung đôi nữ 4.2. Ảnh: Anh Tuấn

Pickleball không chỉ là đam mê mà còn mang lại cho Nhi nguồn thu nhập đáng kể từ các giải thưởng. Cuối tháng 9 vừa qua, Nhi đã nghỉ việc ở công ty để có thời gian nhiều hơn cho Pickleball.

“Ngày trước chơi cầu lông chủ yếu thỏa mãn đam mê là chính nhưng Pickleball rất khác biệt khi giải đấu diễn ra thường xuyên với cơ cấu giải thưởng khá cao. Tôi thấy ở Gia Lai chưa có môn thể thao nào tạo được phong trào lớn mạnh như vậy, trong khi chế độ đãi ngộ cho các VĐV đạt giải cũng rất tốt. Sau khi nghỉ việc, tôi có thời gian chuyên tâm hơn cho Pickleball. Tôi dự định sẽ đi TP. Hồ Chí Minh học chứng chỉ huấn luyện viên để hành nghề lâu dài. Với Pickleball, tôi như tìm thấy cánh cửa mới cho mình, được sống với đam mê thay vì ngồi bàn làm việc mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ”-Nhi bộc bạch.

Với thành tích xuất sắc, Nhi thường xuyên được các nhà tài trợ mời thi đấu để quảng bá hình ảnh, mở ra một hướng đi mới cho các VĐV phong trào.

Tay vợt nữ 23 tuổi hiện đã có thể "sống khỏe" nhờ Pickleball. Ảnh: Anh Tuấn

Ông Nguyễn Đồng Hưng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phạm Gia Khang-cho hay: “Pickleball đang có sức hút lớn với số lượng người tham gia đông đảo, tần suất giải đấu diễn ra thường xuyên và tạo hiệu ứng tốt. Doanh nghiệp chúng tôi cũng rất cần quảng bá hình ảnh thông qua các sự kiện Pickleball, vì vậy, đã liên hệ với Nhi về đầu quân cho mình”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hùng-Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh-cho biết: “Tôi theo dõi Nhi từ những ngày đầu tiên chập chững chơi cầu lông và thấy cô ham học hỏi, tiến bộ rất nhanh, để rồi trở thành một trong những tay vợt nữ xuất sắc nhất của Gia Lai. Khi chuyển sang Pickleball, với những nền tảng sẵn có cùng nỗ lực bắt nhịp, Nhi đã khẳng định được vị thế và tin rằng sẽ còn có thể phát triển hơn nữa. Tôi rất mừng vì 1 VĐV phong trào đã có thể sống khỏe nhờ thể thao và tìm được hướng đi bền vững cho mình”.