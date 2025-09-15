Social pickleball hút người chơi phố núi

(GLO)- Pickleball ngày càng trở nên quen thuộc với người dân phố núi Pleiku. Đặc biệt, hình thức social pickleball (chơi theo khung giờ mở, không cần nhóm cố định) đã tạo nên làn gió mới cho phong trào thể thao cộng đồng ở cao nguyên.

Hình thức social pickleball được đông đảo người yêu thể thao tại phố núi Pleiku hưởng ứng. Ảnh: Lạc Hà

Theo anh Trần Bình Nguyên, HLV pickleball ở phố núi, trong cộng đồng pickleball, “chơi social” là cách gọi phổ biến cho những buổi giao lưu tự do. Người chơi không cần nhóm bạn cố định hay phải thuê sân riêng. Thay vào đó, khách chỉ cần đăng ký, đóng một khoản phí nhỏ là được ghép cặp ngẫu nhiên, xoay vòng thi đấu trong một khung giờ nhất định. Người đứng ra tổ chức gọi là “host social” sẽ lo toàn bộ khâu hậu cần gồm đặt sân, tìm người chơi, chia cặp theo trình độ và giữ không khí vui vẻ xuyên suốt buổi chơi.

Hình thức này đã được nhiều sân pickleball ở phố núi hưởng ứng. Sân Liberty Pickleball and Café (34/20 Nơ Trang Long, phường Hội Phú) là một trong những đơn vị tiên phong, mở dịch vụ social pickleball từ tháng 11.2024. Chị Phạm Ngọc Bảo Trâm, chủ sân, đã học hỏi mô hình từ các thành phố lớn, để mở thêm khung giờ social bên cạnh dịch vụ cho thuê theo nhóm. Hiện mỗi ngày chị bố trí 2 sân dành cho social, các sân còn lại dành cho khách đặt trước. Giá vé của người chơi dịch vụ này là 30.000 đồng/người/khung giờ, bao gồm nước uống, trái cây và phí sân.

“Sân chúng tôi tổ chức nhiều khung giờ để phù hợp với từng đối tượng, trong đó, khung giờ từ 11 - 13 giờ cho dân văn phòng, 14 - 17 giờ và 18 - 21 giờ cho khách tự do. Trung bình mỗi khung giờ có khoảng 16 lượt khách/sân/ngày đánh social pickleball, ngang ngửa số khách đặt sân theo nhóm”, chị Bảo Trâm cho biết.

Chị Phạm Ngọc Bảo Trâm, chủ sân Liberty Pickleball and Café (thứ 2 từ trái sang) cùng những khách đánh social pickleball. Ảnh: Lạc Hà

Tương tự, sân AK Pickleball (91/16 Lê Lợi, phường Pleiku) cũng nắm bắt xu hướng, chính thức mở dịch vụ social pickleball từ tháng 3.2025. Mỗi ngày, sân dành riêng khung giờ từ 10 - 14 giờ để phục vụ những ai muốn trải nghiệm hình thức chơi mới mẻ này. Theo chủ sân là anh Đặng Hoàng Anh, chỉ sau vài tháng triển khai, lượng khách tham gia đã ổn định ở mức 15 - 20 người/ngày với độ tuổi từ 8 - 50.

Anh Hoàng Anh chia sẻ: “Tôi mở dịch vụ này với mong muốn tạo một không gian vận động lành mạnh, giúp khách hàng tìm thấy niềm vui, sự kết nối qua thể thao. Thời gian tới, tôi dự kiến sẽ mở thêm nhiều khung giờ social, qua đó góp phần lan tỏa phong trào pickleball rộng rãi hơn trong người dân phố núi”.

Theo nhiều người chơi, social pickleball mang đến sự thoải mái và chủ động hơn các hình thức tập luyện truyền thống, nên tạo sự kích thích tập luyện lâu dài hơn. Chị Nguyễn Ánh Hồng (phường Pleiku) đều đặn từ 18 - 20 giờ vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu lại ra sân để chơi social pickeball.

“Ưu điểm lớn nhất của hình thức này là tính linh hoạt, chỉ cần sắp xếp được công việc gia đình là có thể ra sân chơi ngay. Sau 3 tháng gắn bó, social pickleball không chỉ giúp tôi nâng cao sức khỏe mà còn mở rộng các mối quan hệ, tạo thêm động lực để duy trì lối sống năng động, tích cực”, chị Hồng vui vẻ nói.

Anh Vũ Huy Quang (phường Thống Nhất) từ khi biết đến có social pickeball, mỗi tuần anh có thể duy trì 3 - 4 buổi chơi sau giờ làm. Theo anh Huy Quang, chính sự linh hoạt về thời gian và địa điểm đã khiến hình thức chơi này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người bận rộn nhưng vẫn muốn tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe.

“Với social pickleball, tôi có thể thử sức ở nhiều sân khác nhau, chứ không bó buộc vào một địa điểm duy nhất. Bên cạnh đó, chi phí cũng vừa phải, giúp tôi tiết kiệm được khá nhiều so với việc phải thuê sân riêng hay chơi cố định theo nhóm”, anh Huy Quang bộc bạch.

Không chỉ người lớn, phong trào social pickleball ở phố núi còn thu hút đông đảo trẻ em tham gia. Từ tháng 5.2025, anh Bình Nguyên đã thành lập nhóm dành riêng cho thiếu nhi dưới 12 tuổi. Đến nay, nhóm có gần 50 em, tổ chức gần 20 buổi giao lưu và thi đấu.

“Trẻ em đến sân không cần nhóm sẵn, chỉ cần đăng ký là được xếp trận, chơi với nhiều bạn khác nhau. Nhờ vậy, các em không chỉ rèn luyện thể chất, mà còn học cách làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và sự tự tin khi tham gia hoạt động thể thao cộng đồng”, anh Bình Nguyên nhấn mạnh.