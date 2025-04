18 cặp vận động viên tham gia Giải Pickleball mở rộng lực lượng Cảnh sát cơ động

(GLO)- Sáng 13-4, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Gia Lai) khai mạc Giải Pickleball mở rộng chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2025) tại sân Pickleball N-Joy (số 5/28 Nguyễn Thiếp, phường Diên Hồng, TP. Pleiku).

Giải Pickleball quy tụ gần 18 cặp vận động viên thi đấu là các sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng Công an nhân dân của các đơn vị và cán bộ thuộc Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho tổ trọng tài và các đội thi đấu. Ảnh: H.H

Giải thi đấu với 2 nội dung gồm: đôi nam lãnh đạo, chỉ huy và đôi nam-nữ phong trào. Mỗi cặp thi đấu 3 set 11 điểm.

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam. Ảnh: H.H

Các đội thi đấu với tinh thần đoàn kết, cao thượng, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, giao lưu, học hỏi và tăng cường gắn kết.

Giải đấu Pickleball mở rộng không giới hạn vận động viên phong trào tham gia. Video: Hoàng Hoài

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 2 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba cho các đội thi xuất sắc nhất ở 2 nội dung thi đấu.