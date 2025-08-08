Danh mục
Giải Tennis-Pickleball Cúp Mỏ Đá làng Bi 2025: Thể thao vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐINH YẾN
(GLO)- Để chuẩn bị cho Giải Tennis-Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ Đá làng Bi lần III năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 13-9 tới, các thành viên Ban tổ chức vừa phối hợp với UBND xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình trao quà cho học sinh và hộ nghèo vào ngày 6-8.

Tham dự chương trình có ông Siu Luynh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dơk; Đại tá Đoàn Đình Long-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 280 (Quân khu 5); ông Nguyễn Tấn Anh-Giám đốc điều hành Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL); ông Đào Minh Trí-đại diện nhà tài trợ chính của giải cùng đại diện nhà trường và Ban tổ chức giải.

z6883383986770-081f2faa61db0659a6afe542c67c3c2e.jpg
Thành viên Ban tổ chức Giải Cúp Mỏ Đá làng Bi trao quà cho học sinh nghèo. Ảnh: M.V

Tại buổi lễ, CLB Bóng đá HAGL tặng 10 quả bóng và 50 bộ đồng phục thể thao cho học sinh. Ngoài ra, đại diện nhà tài trợ đã hỗ trợ 10 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ban Tổ chức giải cũng trao tặng 6 bộ bàn cầu và lavabo cho các hộ nghèo trên địa bàn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Giải đấu năm nay được tổ chức nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Giải năm nay dự kiến quy tụ khoảng 150 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 nội dung: Tennis đôi nam-nữ; Pickleball đôi lãnh đạo, đôi nam, đôi nam-nữ. Các trận đấu diễn ra tại cụm sân quần vợt CLB Biển Hồ Xanh và cụm sân Pickleball Đức Trung.

Được biết, trước đó Giải Cúp Mỏ Đá làng Bi năm 2023 đã quyên góp khoảng 1 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật) để hỗ trợ hàng trăm học sinh và hộ nghèo vùng biên giới huyện Đức Cơ (cũ). Năm 2024, Giải tiếp tục ghi dấu ấn khi phối hợp cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho hộ khó khăn tại TP. Pleiku và huyện Ia Grai (cũ).

