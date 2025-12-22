Thêm điều kiện để võ sĩ trẻ cọ xát

(GLO)- Nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời duy trì và phát triển phong trào võ thuật địa phương, nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu, tạo điều kiện để võ sĩ trẻ được cọ xát, rèn luyện và khẳng định năng lực.

Mới đây, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn Kickfit (phường Quy Nhơn Nam) do anh Nguyễn Quốc Tiển làm chủ nhiệm, đã tổ chức buổi giao lưu võ thuật, thu hút hơn 80 võ sinh đến từ 11 võ đường, CLB trong và ngoài tỉnh.

Các trận đấu được sắp xếp phù hợp theo độ tuổi, hạng cân, tạo nên nhiều màn so tài hấp dẫn.

Hoạt động giao lưu võ thuật do CLB Quy Nhơn Kickfit tổ chức ngày 20-12 thu hút 86 võ sĩ tham gia, với 24 trận “cáp độ” hấp dẫn. Ảnh: H.V

Theo dõi các buổi giao lưu, dễ nhận thấy “chất lửa” trên sàn đấu. Các trận đấu được Ban tổ chức kiểm soát, cân nhắc chặt chẽ về thời lượng và hạng cân phù hợp.

Điều thú vị, có võ sĩ lần đầu “thượng đài” còn bỡ ngỡ, có em chưa quen nên phải dừng đấu sớm; cũng có em quá hăng hái, say đòn đến mức không nghe kịp hiệu lệnh của trọng tài. Còn ở nhóm tuổi lớn, các võ sinh trẻ lại thể hiện sự chững chạc, thi đấu bản lĩnh.

Dù là đơn vị ngoài tỉnh, võ đường Lê Minh Kha (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) vẫn thường xuyên đưa học trò đến các CLB ở Gia Lai giao lưu, cọ xát.

Huấn luyện viên (HLV) Lê Minh Kha chia sẻ: “Tôi thường đưa các em đến để thi đấu giao lưu và xem đây là cơ hội để các em va chạm thực tế, tự tin hơn trong tập luyện và thi đấu. Qua những buổi “chạm trán” như vậy, các em dần trưởng thành hơn, nhất là khi địa phương hiện chưa có nhiều sân chơi dành cho các em”.

Trong lần đầu góp mặt, CLB Võ thuật An Nhơn trình làng 19 võ sinh, trong đó có 10 võ sĩ được “cáp độ”. Theo võ sư Lê Đình Minh, sau một thời gian tập luyện đủ “chín”, bên cạnh việc tổ chức giao lưu nội bộ, CLB chủ động đưa các em tham gia giao lưu bên ngoài để học hỏi thêm; qua đó, giúp các em trực tiếp trải nghiệm không khí thi đấu sôi nổi, tạo thêm động lực và tinh thần tập luyện.

Em Trương Đăng Huy (SN 2010, hạng cân 45 kg) chia sẻ: “Dù đã từng tham gia một số giải đấu trong tỉnh nhưng khi bước lên sàn giao lưu em vẫn có chút hồi hộp. Em nghĩ mình cần học hỏi thêm nhiều về cách xử lý tình huống, phản xạ nhanh hơn”.

Các võ sĩ thể hiện sự bản lĩnh và điềm tĩnh trong từng pha ra đòn. Ảnh: H.V

Từ khi thành lập CLB Nhơn Lý Hội (năm 2023), HLV Nguyễn Lê Tín đã nhanh chóng kết nối với các võ sư, HLV trong tỉnh và tích cực tham gia các hoạt động giao lưu võ thuật.

Nhờ vậy, CLB trẻ này đã ghi dấu ấn luôn nằm trong top 5 đơn vị có thành tích cao tại các giải võ cổ truyền, kickboxing và boxing cấp tỉnh trong 2 năm gần đây.

Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Lê Tín, việc tổ chức các buổi giao lưu thường xuyên có ý nghĩa rất lớn, tạo sân chơi để các em phát huy khả năng, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Chính vì vậy, các võ sinh đều phấn khởi, chăm chỉ tập luyện để được thử sức, rèn kỹ thuật và học hỏi lẫn nhau qua mỗi trận đấu.

Em Bùi Thanh Đức (SN 2011) là một trong những võ sinh tiêu biểu của CLB, từng giành huy chương vàng ở các giải boxing, kickboxing và võ cổ truyền năm 2025.

“Qua các buổi giao lưu, em được thầy chỉ ra những hạn chế về kỹ thuật, từ đó tinh thần và sự tự tin trên sàn đấu được nâng cao hơn. Em sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ hơn để đạt thành tích cao trong thời gian tới” - Đức chia sẻ.

Ngoài ra, các võ đường Trương Ngọc Bê (xã Bình An), Năm Phương (phường An Nhơn Nam), Phan Thọ (xã Tây Sơn)… cũng thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu võ thuật, đặc biệt tăng cường vào thời điểm cận kề các giải đấu cấp tỉnh.

Ở hạng cân nữ, các võ sĩ thi đấu quyết liệt, góp phần tạo nên không khí sôi động cho buổi giao lưu. Ảnh: H.V

Thực chất, qua các buổi giao lưu, không chỉ võ sĩ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm mà chính các HLV, võ sư cũng nhìn nhận tổng quan về năng lực, hạn chế của học trò để kịp thời điều chỉnh phương pháp huấn luyện.

Chính từ những tâm huyết ấy, phong trào võ thuật ở cơ sở được nâng chất, tạo nên mạch nguồn bền vững nuôi dưỡng thể thao thành tích cao.

Võ sư Trương Ngọc Bê (võ đường Trương Ngọc Bê) cho hay: “Trong thi đấu đối kháng, các em cần được thực chiến thường xuyên để rèn cảm giác thi đấu và nâng cao năng lực chuyên môn. Chúng tôi mong muốn có sân chơi để xuất hiện nhiều nhân tố mới cho thể thao tỉnh nhà”.