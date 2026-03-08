Quy Nhơn United thi đấu khởi sắc, giành trọn 3 điểm trên sân nhà

(GLO)- Chiều 8-3, câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã giành chiến thắng quan trọng trên sân nhà khi tiếp đón CLB Trẻ PVF - CAND trong khuôn khổ vòng 11 - vòng đấu kết thúc lượt đi Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Trước giờ bóng lăn, đội chủ nhà Quy Nhơn United và CLB Trẻ PVF - CAND cùng có 14 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, đội khách tạm đứng thứ 6, còn Quy Nhơn United xếp ngay sau ở vị trí thứ 7.

Dù vậy, khi trở về sân nhà và chạm trán đoàn quân của HLV Nguyễn Duy Đông, Quy Nhơn United đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay ở những phút đầu trận, Đào Gia Việt nhanh chóng đưa bóng vào lưới đội khách, giúp đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước.

Niềm vui của Nguyễn Đức Hữu (bên phải) sau pha lập công, giúp Quy Nhơn United gia tăng cách biệt trong chiến thắng trước CLB Trẻ PVF - CAND. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đến phút 43, từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Đức Hữu tung cú "xe đạp chổng ngược" đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về CLB Quy Nhơn United.

Bước sang hiệp 2, Trẻ PVF - CAND đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân chủ nhà. Dù tạo ra một số cơ hội rõ ràng, nhưng sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng khiến đội khách không thể tìm được bàn gỡ.

Trong khi đó, đội bóng đất Võ thi đấu tập trung, kiên cường bảo vệ khung thành đến những phút cuối. Đây cũng là trận đấu Quy Nhơn United cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với lối chơi mạch lạc và tổ chức tốt hơn so với các vòng đấu trước.

Nhờ lối chơi gắn kết, đội bóng đất Võ thi đấu khởi sắc trên sân nhà. Ảnh: Nguyễn Dũng

Khép lại trận đấu, đội bóng đất Võ giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 17 điểm.

Chiều cùng ngày, vòng 11 Giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026 diễn ra thêm 2 trận đấu. CLB Bắc Ninh khiến chủ nhà Đồng Tháp nhận thất bại khi Văn Hiếu ghi siêu phẩm ở những phút cuối trận. Cùng với đó, CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh chia điểm với đội bóng phố biển Khatoco Khánh Hòa sau trận hòa không bàn thắng.

Kết thúc vòng 11, CLB Trường Tươi Đồng Nai tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 25 điểm, trong khi CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh chỉ có 4 điểm, nằm ở cuối bảng.