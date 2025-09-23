Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn có tên trong danh sách các nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Đại học Stanford (Hoa Kỳ) vừa công bố bảng xếp hạng những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025, trong đó có PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Quy Nhơn.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu trích dẫn trong Scopus - hệ thống dữ liệu khoa học đảm bảo tính minh bạch, khách quan và khả năng cập nhật liên tục, đánh giá đúng tầm vóc và sức ảnh hưởng của hoạt động nghiên cứu toàn cầu.

Theo đó, trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản & lâm nghiệp, Việt Nam có 3 nhà khoa học được vinh danh, trong đó có PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp.

552437508-815326837674292-8896257321326881657-n.jpg
PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp đã có những đóng góp nổi bật trong khoa học y sinh. Ảnh: NVCC

Qua nhiều năm miệt mài nghiên cứu, PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp đã có những đóng góp nổi bật trong khoa học y sinh, đặc biệt là các công trình về hormone nhân tạo. Thành tựu khoa học của bà từng được quốc tế ghi nhận khi trở thành ứng viên xuất sắc đạt chuẩn giáo sư tại Pháp vào năm 2024. Hiện nay, bà còn giữ vai trò Giám đốc Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Theo thống kê, năm 2025, có 236.314 nhà khoa học trên thế giới được xếp trong nhóm 2% có ảnh hưởng lớn nhất, trên tổng số gần 12 triệu nhà khoa học đang hoạt động. Việt Nam góp mặt 205 nhà khoa học, tăng 25,8% so với năm 2024 - con số cao nhất từ trước đến nay.

nha-khoa-hoc-co-anh-huong.jpg
PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp góp mặt trong 205 nhà khoa học tại Việt Nam có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới năm 2025. Ảnh: NVCC

Thành tích quốc tế liên tiếp của PGS.TSKH Nguyễn Thị Mộng Điệp không chỉ khẳng định uy tín và năng lực khoa học của cá nhân, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Quy Nhơn trên bản đồ học thuật toàn cầu; truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong hành trình chinh phục tri thức, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

