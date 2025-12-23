Sinh viên Gia Lai chinh phục Olympic trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam

(GLO)- Sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn vừa xuất sắc giành giải nhì tại Olympic trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam lần thứ nhất năm 2025. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực, bản lĩnh mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên Gia Lai sẵn sàng hội nhập trong kỷ nguyên số.

Kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam 2025 (OlpAI’25) lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, do Hội Tin học Việt Nam tổ chức.

Đây là sân chơi học thuật mới, góp phần khuyến khích tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong cộng đồng sinh viên công nghệ thông tin; đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực AI trẻ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Đầu tháng 11-2025, vòng khu vực của OlpAI’25 được tổ chức đồng thời tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam với sự tham gia của 124 đội tuyển/367 sinh viên.

Đội tuyển của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn gồm 3 sinh viên ngành AI: Hồ Duy Hưng, Lê Quang Vinh (cùng khóa 18) và Nguyễn Trung Hiếu (khóa 20).

Sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn xuất sắc giành giải nhì tại Olympic trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam lần thứ nhất năm 2025. Ảnh: Vi Vi

Phần thi chính thức diễn ra liên tục trong 6 giờ đồng hồ. Các bài thi được thiết kế theo 3 lĩnh vực chính của AI: học máy (Machine Learning), thị giác máy tính (Computer Vision), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing).

“Đây là các hướng nghiên cứu nền tảng, phản ánh toàn diện các ứng dụng thực tiễn của trí tuệ nhân tạo trong khoa học dữ liệu, tự động hóa và công nghệ số” - Lê Quang Vinh nhận định.

Kết thúc vòng khu vực, đội tuyển của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn là 1 trong 60 đội có thành tích cao nhất được lựa chọn vào vòng chung kết toàn quốc. Vòng chung kết OlpAI’25 được tổ chức từ giữa tháng 12-2025.

Cả 3 thành viên đều cho rằng, trong quá trình tham gia kỳ thi, việc sắp xếp thời gian và phối hợp ôn luyện giữa các thành viên là trở ngại lớn nhất. Tuy vậy, bằng tinh thần chủ động, tự học cũng như niềm đam mê với lĩnh vực AI, các thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và đạt thành tích cao tại các phần thi.

Theo sinh viên Nguyễn Trung Hiếu, OlpAI’25 được tổ chức theo chuẩn thi đấu AI quốc tế với sự phối hợp và hỗ trợ từ FPT Smart Cloud với nền tảng thi trên Cloud cùng GPU và được ra đề bởi Hội đồng chuyên môn AI đã có uy tín từ Olympic AI quốc gia và quốc tế. Các đội thi phải giải quyết bài toán ở môi trường tính toán chuyên sâu, mô phỏng sát thực tế quy trình triển khai dự án AI chuyên nghiệp.

Vượt qua nhiều thử thách, với năng lực và bản lĩnh của mình, đội tuyển của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải nhì chung kết toàn quốc OlpAI’25, ghi dấu ấn nổi bật của sinh viên Gia Lai tại sân chơi AI cấp quốc gia.

3 thành viên đội tuyển của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn tập trung thực hiện các phần thi ở vòng chung kết. Ảnh: Vi Vi

Sinh viên Lê Quang Vinh chia sẻ: “Chúng em vừa bất ngờ vừa xúc động bởi các thành viên đã chiến thắng được bản thân, được trải nghiệm, thử sức ở một sân chơi lớn của lĩnh vực AI. Thành tích lần này là động lực rất lớn để chúng em tiếp tục theo đuổi đam mê của mình”.

Cô Phan Thị Lệ Thuyền - Chủ nhiệm bộ môn Computer Fundamentals (Máy tính cơ bản) cho biết: Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi quy mô toàn quốc về AI dành riêng cho sinh viên.

Ở sân chơi học thuật uy tín, đầy thử thách này, sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã xuất sắc vượt qua nhiều đội tuyển mạnh để mang về thành tích cao, khẳng định khả năng học tập, nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên thế hệ mới.

“Nhà trường ghi nhận sự nỗ lực của các sinh viên và xem thành tích này là động lực để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực AI, đáp ứng nhu cầu của ngành khoa học công nghệ trong nước và quốc tế” - cô Thuyền khẳng định.