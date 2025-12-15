Thầy giáo Trần Quốc Quân đạt giải nhất giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục

(GLO) - Tại Ngày hội nhà giáo sáng tạo với chủ đề “Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo” diễn ra ngày 13-12 tại TP. Hồ Chí Minh, thầy giáo Trần Quốc Quân (Trường THPT Tây Sơn, xã Bình An) đã giành giải nhất vòng chung kết quốc gia giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam 2025.

Giải thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học RMIT Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh các sáng kiến, sản phẩm tiêu biểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học. Cuộc thi thu hút hơn 7.700 cá nhân tham gia với trên 5.000 sản phẩm dự thi.

Thầy Trần Quốc Quân đạt giải nhất giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam 2025. Ảnh: ĐVCC

Vượt qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, sản phẩm “Ebook thông minh tích hợp AI trong dạy học Vật lí phổ thông” của thầy Trần Quốc Quân đã lọt vào top 50 sản phẩm xuất sắc nhất toàn quốc. Tại vòng chung kết quốc gia, sản phẩm được Hội đồng giám khảo trao giải cao nhất.

Sản phẩm “Ebook thông minh tích hợp AI trong dạy học Vật lí phổ thông” của thầy Trần Quốc Quân. Ảnh: ĐVCC

Sản phẩm được đánh giá cao nhờ tính sáng tạo, khả năng ứng dụng AI hiệu quả trong giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao trải nghiệm học tập cho học sinh.