Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Thầy giáo Trần Quốc Quân đạt giải nhất giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Tại Ngày hội nhà giáo sáng tạo với chủ đề “Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo” diễn ra ngày 13-12 tại TP. Hồ Chí Minh, thầy giáo Trần Quốc Quân (Trường THPT Tây Sơn, xã Bình An) đã giành giải nhất vòng chung kết quốc gia giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam 2025.

Giải thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học RMIT Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh các sáng kiến, sản phẩm tiêu biểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học. Cuộc thi thu hút hơn 7.700 cá nhân tham gia với trên 5.000 sản phẩm dự thi.

thay-tran-nhat-quan-gianh-giai-nhat-tien-phong-ung-dung-ai-trong-giao-duc-viet-nam-1.jpg
Thầy Trần Quốc Quân đạt giải nhất giải thưởng Tiên phong ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam 2025. Ảnh: ĐVCC

Vượt qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, sản phẩm “Ebook thông minh tích hợp AI trong dạy học Vật lí phổ thông” của thầy Trần Quốc Quân đã lọt vào top 50 sản phẩm xuất sắc nhất toàn quốc. Tại vòng chung kết quốc gia, sản phẩm được Hội đồng giám khảo trao giải cao nhất.

thay-tran-nhat-quan-gianh-giai-nhat-tien-phong-ung-dung-ai-trong-giao-duc-viet-nam-2.jpg
Sản phẩm “Ebook thông minh tích hợp AI trong dạy học Vật lí phổ thông” của thầy Trần Quốc Quân. Ảnh: ĐVCC

Sản phẩm được đánh giá cao nhờ tính sáng tạo, khả năng ứng dụng AI hiệu quả trong giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao trải nghiệm học tập cho học sinh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

Giáo dục

(GLO)- Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các đề tài đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành 8 giải thưởng, gồm 1 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Phát động tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2025-2026 tại Gia Lai

Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình

Shorts Video

(GLO)-Đi học lớp 1, ngoài cặp sách mới, các em nhỏ còn được “tặng kèm” một món quà đặc biệt: chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn đồng hành trên mọi cung đường đến trường an toàn hơn. Món quà đến từ chương trình “Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình” do UB ATGT quốc gia, Bộ GD&ĐT và Honda Việt Nam triển khai.

Dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học: Học sinh phải chủ động thích ứng

Dự kiến điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học: Học sinh phải chủ động thích ứng

Tuyển sinh

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa tiến hành lấy ý kiến rộng rãi từ các trường đại học về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm 2026, trong đó nổi bật là đề xuất giảm vai trò của xét học bạ. Ðiều này tác động không nhỏ đến kế hoạch học tập, chuẩn bị của học sinh, nhất là khối trung học phổ thông.

Đề nghị kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh đánh nhau

Đề nghị kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh đánh nhau ở Trường THCS Tôn Đức Thắng

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chiều 2-12, bà Hoàng Thị Thao-Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo gửi các cơ quan liên quan đến vụ bạo lực học đường ở Trường THCS Tôn Đức Thắng. Trong đó, yêu cầu nhà trường tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm với giáo viên chủ nhiệm lớp 7/1.

null