Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy định chế độ phụ cấp nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy định chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Mức phụ cấp 0,1 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (ảnh minh họa).

Dự thảo Nghị định kế thừa, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định hiện hành tại Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 9-11-2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Đây là phụ cấp đặc thù riêng đối với nhà giáo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách hiện hành đối với nhà giáo đủ tiêu chuẩn hưởng các phụ cấp trên, không tạo khoảng trống pháp lý.

Chế độ phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành, nhà giáo dạy học sinh, sinh viên người khuyết tật. Theo đó, nhà giáo cơ hữu được hưởng các chính sách chung của nhà giáo theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật giáo dục nghề nghiệp và được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại mục 1 Chương IV dự thảo Nghị định này.

Nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân ưu tú trở lên hoặc người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên hoặc bậc thợ 5/6, 6/7 trở lên hoặc tương đương dạy thực hành trong trường cao đẳng, trường trung cấp được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 40%.

Nhà giáo giảng dạy cho học sinh, sinh viên là người khuyết tật: Nhà giáo giảng dạy trong lớp có dưới 50% học sinh, sinh viên là người khuyết tật nhưng không phải trường, lớp, trung tâm dành cho người khuyết tật, trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 50%;

Nhà giáo giảng dạy trong lớp có từ 50% học sinh, sinh viên trở lên là người khuyết tật nhưng không phải trường, lớp, trung tâm dành cho người khuyết tật, trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 65%;

Đối với nhà giáo giảng dạy trong trường, lớp, trung tâm dành cho người khuyết tật; trung tâm phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 85%; mức phụ cấp trách nhiệm công việc 0,2 so với mức lương cơ sở.

Cách tính tiền phụ cấp ưu đãi nghề, thời gian không tính hưởng, phương thức và nguồn kinh phí chi trả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo dự thảo, nhà giáo đã được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định này thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định của Chính phủ về phụ cấp ưu đãi đối với viên chức, người lao động.

Nhà giáo có số tiết hoặc số giờ thực dạy trong các lớp có học sinh, sinh viên là người khuyết tật ít hơn so với số tiết hoặc số giờ dạy trong các lớp không có học sinh, sinh viên là người khuyết tật thì được hưởng mức phụ cấp theo quy định của Chính phủ về phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức, người lao động công tác trong cơ sở giáo dục công lập.

Về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo dạy thực hành và nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trong một bài học/học phần/mô đun/môn học (gọi chung là nhà giáo dạy thực hành) tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ với những ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm nếu có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc... Ảnh minh họa: TTXVN/Vietnam+

Các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định: Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc; dạy thực hành ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định; Dạy thực hành trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh vượt quá tiêu chuẩn cho phép; Dạy thực hành những ngành, nghề học phát sinh tiếng ồn lớn hoặc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép; Dạy thực hành ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Dự thảo quy định mức phụ cấp: Mức 0,1 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Mức 0,2 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có hai trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Mức 0,3 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có ba trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Và mức 0,4 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có bốn yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Ngoài các mức phụ cấp trách nhiệm công việc quy định tại Nghị định này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị để quy định mức phụ cấp đối với viên chức, người lao động bảo đảm phù hợp với thực tiễn, không thấp hơn mức phụ cấp ưu đãi được quy định tại Nghị định này.