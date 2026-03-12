Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Việt Nam có 11 trường đại học trong bảng xếp hạng Đông Nam Á

(GLO)- Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng đại học (ĐH) thí điểm ở khu vực Đông Nam Á với 104 trường từ 8 quốc gia. Theo đó, Việt Nam có 11 trường ĐH trong bảng xếp hạng.

Cụ thể, ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là đại diện của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này dẫn đầu ở vị trí 13. Xếp sau đó là ĐH Duy Tân, ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Y Hà Nội lần lượt đứng ở các vị trí 19, 21 và 23.

Trong top 50 ĐH tốt nhất Đông Nam Á còn có ĐH Nguyễn Tất Thành (vị trí 33), ĐH Quốc gia Hà Nội (vị trí 42) và ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh (vị trí 45). Còn hai trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cùng xếp chung ở vị trí 71 - 80, hai trường ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng chung vị trí 81+.

viet-nam-co-11-truong-dai-hoc-trong-bang-xep-hang-dong-nam-a.jpg
Khuôn viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: UEH

Danh sách 11 trường ĐH Việt Nam vào bảng xếp hạng Đông Nam Á như sau:

TT
Trường
Xếp hạng Đông Nam Á
Xếp hạng thế giới
1
ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
13
501-600
2
ĐH Duy Tân
19
601-800
3
ĐH Tôn Đức Thắng
21
601-800
4
ĐH Y Hà Nội
23
801-1000
5
ĐH Nguyễn Tất Thành
33
1001-1200
6
ĐH Quốc gia Hà Nội
42
1201-1500
7
ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
45
1201-1500
8
ĐH Bách khoa Hà Nội
71-80
1501+
9
ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
71-80
1501+
10
ĐH Huế
81+
1501+
11
ĐH Đà Nẵng
81+
1501+

Đáng chú ý, ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu ở nhóm chất lượng nghiên cứu với 92,1/100 điểm, chỉ xếp sau ĐH Quốc gia Singapore và ĐH Công nghệ Nanyang là hai trường dẫn đầu Đông Nam Á và cũng trong top đầu thế giới ở nhiều bảng xếp hạng.

Ở tiêu chí chất lượng giảng dạy, Đại học Y Hà Nội được đánh giá cao nhất trong các trường ở Việt Nam, đạt 32/100 điểm. Hai tiêu chí còn lại là chuyển giao công nghệ, triển vọng quốc tế lần lượt do ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Tôn Đức Thắng giữ vị trí đầu tại Việt Nam.

