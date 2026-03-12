Việt Nam có 11 trường đại học trong bảng xếp hạng Đông Nam Á

(GLO)- Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng đại học (ĐH) thí điểm ở khu vực Đông Nam Á với 104 trường từ 8 quốc gia. Theo đó, Việt Nam có 11 trường ĐH trong bảng xếp hạng.

Cụ thể, ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là đại diện của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này dẫn đầu ở vị trí 13. Xếp sau đó là ĐH Duy Tân, ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Y Hà Nội lần lượt đứng ở các vị trí 19, 21 và 23.

Trong top 50 ĐH tốt nhất Đông Nam Á còn có ĐH Nguyễn Tất Thành (vị trí 33), ĐH Quốc gia Hà Nội (vị trí 42) và ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh (vị trí 45). Còn hai trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cùng xếp chung ở vị trí 71 - 80, hai trường ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng chung vị trí 81+.

Khuôn viên trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: UEH

Danh sách 11 trường ĐH Việt Nam vào bảng xếp hạng Đông Nam Á như sau:

TT

Trường

Xếp hạng Đông Nam Á

Xếp hạng thế giới

1

ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

13

501-600

2

ĐH Duy Tân

19

601-800

3

ĐH Tôn Đức Thắng

21

601-800

4

ĐH Y Hà Nội

23

801-1000

5

ĐH Nguyễn Tất Thành

33

1001-1200

6

ĐH Quốc gia Hà Nội

42

1201-1500

7

ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

45

1201-1500

8

ĐH Bách khoa Hà Nội

71-80

1501+

9

ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

71-80

1501+

10

ĐH Huế

81+

1501+

11

ĐH Đà Nẵng

81+

1501+



Đáng chú ý, ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu ở nhóm chất lượng nghiên cứu với 92,1/100 điểm, chỉ xếp sau ĐH Quốc gia Singapore và ĐH Công nghệ Nanyang là hai trường dẫn đầu Đông Nam Á và cũng trong top đầu thế giới ở nhiều bảng xếp hạng.

Ở tiêu chí chất lượng giảng dạy, Đại học Y Hà Nội được đánh giá cao nhất trong các trường ở Việt Nam, đạt 32/100 điểm. Hai tiêu chí còn lại là chuyển giao công nghệ, triển vọng quốc tế lần lượt do ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Tôn Đức Thắng giữ vị trí đầu tại Việt Nam.