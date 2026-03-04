Học sinh lớp 12 chủ động tham gia các kỳ thi riêng

(GLO)- Từ tháng 3, nhiều trường đại học tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, mở thêm cơ hội xét tuyển bên cạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động tham gia các kỳ thi này, song cũng đối mặt với không ít áp lực về thời gian, kế hoạch ôn tập và chiến lược lựa chọn.

Chủ động nắm bắt cơ hội

Từ giai đoạn này, không khí ôn tập tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh trở nên khẩn trương hơn khi nhiều trường đại học công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi riêng.

Ngay từ tháng 3, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội được triển khai với nhiều đợt thi kéo dài đến cuối tháng 5; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy trong tháng 3 và tháng 5.

Ở phía Nam, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực vào tháng 4 và tháng 5. Một số trường sư phạm và khối trường lực lượng vũ trang cũng duy trì kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh.

Sự đa dạng về phương thức xét tuyển mở thêm nhiều cơ hội cho thí sinh. Ghi nhận tại một số trường THPT trong tỉnh cho thấy, nhiều học sinh đã tìm hiểu, đăng ký từ 1-2 kỳ thi riêng phù hợp với định hướng ngành nghề.

Học sinh chủ động tham gia các đợt tư vấn tuyển sinh, tìm hiểu về các kỳ thi đánh giá năng lực. Ảnh: H.Đ

Em Trần Ngọc Tân - học sinh lớp chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) dự kiến tham gia kỳ thi đánh giá năng lực V-ACT vào đầu tháng 4 và coi đây là lần “tổng duyệt” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tân chia sẻ: “Kỳ thi có các phần Tiếng Anh, Tiếng Việt, Toán, phân tích số liệu và tư duy khoa học nên đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp.

Qua quá trình ôn tập, em nhận ra mình cần củng cố thêm kỹ năng đọc hiểu và quản lý thời gian làm bài. Em xem đây vừa là cơ hội xét tuyển, vừa là cách tự đánh giá năng lực để điều chỉnh kế hoạch học tập trong giai đoạn nước rút”.

Theo cô Đặng Thị Thanh Trúc - giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Mỹ Thọ (xã Phù Mỹ Đông), giai đoạn này, giáo viên tập trung ôn tập các chủ đề trọng tâm lớp 12 và một số nội dung cốt lõi lớp 11, bám sát yêu cầu cần đạt của Bộ GD&ĐT, đồng thời rèn kỹ năng làm bài cho học sinh.

“Chúng tôi hướng dẫn các em hệ thống hóa kiến thức theo từng chủ đề, nắm chắc mốc thời gian, sự kiện và hiểu bản chất vấn đề. Việc ôn tập được thực hiện theo hướng phát huy tính chủ động của học sinh, tăng cường luyện đề, rèn kỹ năng phân tích, so sánh và vận dụng linh hoạt vào bài làm” - cô Trúc cho biết.

Cân nhắc lựa chọn và xây dựng kế hoạch ôn tập

Bên cạnh cơ hội mở rộng cánh cửa đại học, việc tham gia nhiều kỳ thi riêng cũng tạo ra áp lực không nhỏ với học sinh. Có con học lớp 12, chị Nguyễn Thị Ngân (xã Tuy Phước) cho biết, gia đình ủng hộ con thi thêm nhưng vẫn cân nhắc điều kiện thực tế.

“Thi thêm là tốt, nhưng nếu đăng ký nhiều quá con cũng mệt mỏi. Gia đình động viên con nên chọn lọc những kỳ thi phù hợp nhất” - chị nói.

Áp lực còn đến từ việc mỗi kỳ thi có cấu trúc đề và cách đánh giá khác nhau. Điều này đòi hỏi học sinh phải xây dựng kế hoạch ôn tập linh hoạt, bên cạnh việc đảm bảo kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh lớp 12 Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Bắc) tích cực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: H.Đ

Ông Nguyễn Phước Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) cho rằng, việc các trường đại học đa dạng phương thức tuyển sinh là xu hướng tất yếu.

Nhiều ngành yêu cầu thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy để đủ điều kiện xét tuyển, vì vậy, học sinh cần chủ động chuẩn bị từ sớm.

Theo ông Bình, nhà trường đã điều chỉnh kế hoạch ôn tập, sắp xếp lịch thi thử phù hợp, tránh trùng với các đợt thi riêng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý các em cần tỉnh táo trước nhiều thông tin tuyển sinh, lựa chọn phương thức phù hợp với năng lực. Quan trọng nhất vẫn là học chắc kiến thức nền tảng và giữ tâm lý ổn định.

Hiện các trường trên địa bàn tỉnh cũng xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh. Các tổ bộ môn rà soát nội dung trọng tâm, tổ chức các đợt kiểm tra, thi thử theo kế hoạch của Sở GD&ĐT để giúp học sinh làm quen áp lực phòng thi.

Theo ông Nguyễn Văn Tàu - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Thống Nhất), công tác ôn tập được nhà trường triển khai theo hướng bám sát chương trình, tập trung củng cố kiến thức trọng tâm và rèn kỹ năng làm bài cho học sinh lớp 12.

Lịch học được sắp xếp hợp lý, bảo đảm các em vừa giữ vững nền tảng kiến thức trong giai đoạn cao điểm, vừa có sự chuẩn bị phù hợp nếu tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực theo nguyện vọng cá nhân.