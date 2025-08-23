Danh mục
Trường Đại học Quang Trung công bố điểm chuẩn 10 ngành học

(GLO)- Trường Đại học Quang Trung (tỉnh Gia Lai) vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2025. Theo đó, 10 ngành học của trường có điểm trúng tuyển dao động từ 13 đến 18,5.

eee0274c28daa084f9cb.jpg
Năm 2025, Trường Đại học Quang Trung tuyển sinh 1.320 chỉ tiêu cho 10 ngành đào tạo.
﻿Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn cao nhất với 18,5 (theo điểm xét tuyển học bạ) và 17 (theo điểm thi tốt nghiệp THPT).

Điểm chuẩn thấp nhất là 13 (theo điểm thi tốt nghiệp THPT) thuộc các ngành: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ Kỹ thuật xây dựng; Quản trị Khách sạn - Nhà hàng; Quản trị Kinh doanh; Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành.

Tất cả ngành học của Trường Đại học Quang Trung đều xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với điểm số là 500.

Năm 2025, Trường Đại học Quang Trung tuyển sinh 1.320 chỉ tiêu cho 10 ngành đào tạo.

68de6e3261a4e9fab0b5.jpg
