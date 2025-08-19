Danh mục
Trường Đại học Quang Trung mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI

HỒ ĐIỆP
(GLO)- Ngày 19-8, lãnh đạo Trường Đại học Quang Trung đã có buổi làm việc và trao đổi học thuật với đoàn công tác của TS. Võ Đình Phong - Nhà khoa học cấp cao về AI đang công tác tại Startup Aldea (Hoa Kỳ).

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Đình Phong đã trao đổi về xu hướng ứng dụng AI trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp… đồng thời phân tích cơ hội hợp tác nghiên cứu và triển khai dự án quốc tế.

TS. Võ Đình Phong là chuyên gia có gần 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại nhiều tổ chức uy tín như: Ủy ban Năng lượng nguyên tử Pháp, các startup Kubesee (Anh), Winnow (Anh) và Aldea (Hoa Kỳ). Ông đồng thời là cầu nối giữa Trường Đại học Quang Trung với mạng lưới startup AI quốc tế.

z6922578772628-9c45c553482359cd8c88b3a586ae1ebc.jpg
TS. Nguyễn Đình Phong trao đổi về xu hướng ứng dụng AI trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi làm việc, TS. Võ Đình Phong nhấn mạnh: Châu Âu đang nổi lên như một trung tâm của nhiều startup AI sáng tạo, tập trung vào tính ứng dụng thực tiễn và giải pháp công nghệ bền vững. Đây là cơ sở quan trọng để các trường đại học Việt Nam, trong đó có Trường Đại học Quang Trung, đẩy mạnh kết nối mạng lưới nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền thực tiễn nghề nghiệp cho sinh viên.

Lãnh đạo Trường Đại học Quang Trung cũng khẳng định: Trong thời gian tới, nhà trường sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác dự án nghiên cứu; qua đó tạo điều kiện cho người học được trải nghiệm môi trường quốc tế và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

