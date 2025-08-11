Hợp tác quốc tế đưa Lesson Study vào giảng dạy tại Trường Đại học Quang Trung

(GLO)-Ngày 10-8, Trường Đại học Quang Trung đã đón tiếp đoàn công tác của GS-TS Kusakabe Tatsuya (Đại học Hiroshima, Nhật Bản) đến giao lưu và trao đổi về mô hình “nghiên cứu bài học” (Lesson Study) trong giảng dạy đại học.

Nhiều nội dung được trao đổi tại buổi giao lưu. Ảnh: ĐVCC

Theo Tiến sĩ Tô Bá Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung, đây là dịp để hai bên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng giảng dạy và tạo hứng thú cho sinh viên. Ông kỳ vọng trong thời gian tới, Giáo sư Kusakabe Tatsuya sẽ đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động tập huấn, hội thảo và nghiên cứu chung, đặc biệt là trong lĩnh vực đổi mới phương pháp giảng dạy đại học.

Tại buổi giao lưu, Giáo sư Kusakabe Tatsuya đã giới thiệu về mô hình Lesson Study đang được áp dụng rộng rãi tại Nhật Bản. Phương pháp này chú trọng quan sát, phân tích và cải tiến liên tục nội dung, thiết kế bài dạy và tổ chức lớp học, gồm 4 bước chính: lập kế hoạch nghiên cứu bài học; tổ chức dạy thử và dự giờ; tự đánh giá và thảo luận; cải tiến. Mô hình giúp giảng viên nâng cao kỹ năng sư phạm và mang đến cho sinh viên trải nghiệm học tập tốt hơn.

GS-TS Kusakabe Tatsuya phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi giao lưu, các giảng viên Trường Đại học Quang Trung tham gia tiết giảng thử, chủ động đặt vấn đề và có nhiều ý kiến trao đổi với đoàn công tác.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục tham dự một số tiết học, hướng dẫn áp dụng mô hình Lesson Study và đánh giá hiệu quả so với phương pháp giảng dạy hiện tại, từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.