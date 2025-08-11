Danh mục
Hợp tác quốc tế đưa Lesson Study vào giảng dạy tại Trường Đại học Quang Trung

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)-Ngày 10-8, Trường Đại học Quang Trung đã đón tiếp đoàn công tác của GS-TS Kusakabe Tatsuya (Đại học Hiroshima, Nhật Bản) đến giao lưu và trao đổi về mô hình “nghiên cứu bài học” (Lesson Study) trong giảng dạy đại học.

z6892783666013-46db07cc536ab17088f35494ccb63645.jpg
Nhiều nội dung được trao đổi tại buổi giao lưu. Ảnh: ĐVCC

Theo Tiến sĩ Tô Bá Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung, đây là dịp để hai bên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng giảng dạy và tạo hứng thú cho sinh viên. Ông kỳ vọng trong thời gian tới, Giáo sư Kusakabe Tatsuya sẽ đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động tập huấn, hội thảo và nghiên cứu chung, đặc biệt là trong lĩnh vực đổi mới phương pháp giảng dạy đại học.

Tại buổi giao lưu, Giáo sư Kusakabe Tatsuya đã giới thiệu về mô hình Lesson Study đang được áp dụng rộng rãi tại Nhật Bản. Phương pháp này chú trọng quan sát, phân tích và cải tiến liên tục nội dung, thiết kế bài dạy và tổ chức lớp học, gồm 4 bước chính: lập kế hoạch nghiên cứu bài học; tổ chức dạy thử và dự giờ; tự đánh giá và thảo luận; cải tiến. Mô hình giúp giảng viên nâng cao kỹ năng sư phạm và mang đến cho sinh viên trải nghiệm học tập tốt hơn.

z6892789456639-5992c1ef232ab2d9ec3c078508e40471.jpg
GS-TS Kusakabe Tatsuya phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi giao lưu, các giảng viên Trường Đại học Quang Trung tham gia tiết giảng thử, chủ động đặt vấn đề và có nhiều ý kiến trao đổi với đoàn công tác.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục tham dự một số tiết học, hướng dẫn áp dụng mô hình Lesson Study và đánh giá hiệu quả so với phương pháp giảng dạy hiện tại, từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 6-8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học, nền tảng dạy học trực tuyến, học bạ số và triển khai "Bình dân học vụ số" cho giáo viên, học sinh, học viên các đơn vị giáo dục ở phía Tây tỉnh.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai-nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em học sinh DTTS như Rơ Lan Siu Sỷ và Siu Huệ vững bước vào tương lai. Ảnh: T.D

Những nữ sinh Jrai vượt khó nuôi ước mơ trở thành cô giáo nơi đại ngàn

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, nhiều nữ sinh người Jrai ở Gia Lai đã không ngừng nỗ lực học tập suốt 12 năm đèn sách, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là “trái ngọt” cho hành trình đầy nghị lực của các em.

null