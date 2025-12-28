6 học sinh Gia Lai đạt giải cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường

(GLO)- Ngày 27-12, tại TP. Hà Nội, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ 2 với chủ đề “Sân trường mơ ước của em”.

Cuộc thi được triển khai từ ngày 12-9 đến 10-12-2025, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 100.000 tranh vẽ của thí sinh trên khắp cả nước. Các em học sinh vẽ tranh theo chủ đề “Sân trường mơ ước của em”, trong đó, thể hiện cảm nhận, suy nghĩ, mong ước, nguyện vọng và vai trò của mình trong việc bảo vệ, xây dựng một môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, trong lành, hòa hợp với thiên nhiên.

Em Nguyễn Diệp Chi (lớp 1/1, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Thống Nhất) được nhận giải ấn tượng của cuộc thi. Ảnh: NVCC

Ban tổ chức cuộc thi đã xét chọn, trao giải thưởng cho 252 thí sinh, gồm: 7 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 20 giải tư, 100 giải triển vọng, 50 giải ấn tượng, 50 giải đam mê.

Tỉnh Gia Lai có 6 học sinh có tranh vẽ đạt giải của cuộc thi, trong đó, em Trần Mai Hoài An (lớp 5A1, Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây, phường Hoài Nhơn) đạt giải nhất của cuộc thi.

Các học sinh: Mai Đinh Linh Đan (lớp 5A, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Chư A Thai); Nguyễn Hà Gia Hân (lớp 4A4, Trường Tiểu học số 2 Hoài Đức, phường Bồng Sơn); Nguyễn Diệp Chi (lớp 1/1, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Thống Nhất); Lê Tô Đắc Di (lớp 5/7, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku); Trần Nguyễn Duy (lớp 4A1, Trường Tiểu học số 1 Hoài Mỹ, phường Hoài Nhơn Đông) được trao giải triển vọng và giải ấn tượng.