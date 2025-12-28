Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

6 học sinh Gia Lai đạt giải cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 27-12, tại TP. Hà Nội, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ 2 với chủ đề “Sân trường mơ ước của em”.

Cuộc thi được triển khai từ ngày 12-9 đến 10-12-2025, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 100.000 tranh vẽ của thí sinh trên khắp cả nước. Các em học sinh vẽ tranh theo chủ đề “Sân trường mơ ước của em”, trong đó, thể hiện cảm nhận, suy nghĩ, mong ước, nguyện vọng và vai trò của mình trong việc bảo vệ, xây dựng một môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, trong lành, hòa hợp với thiên nhiên.

em-nguyen-diep-chi-nhan-giai-an-tuong-cua-cuoc-thi.jpg
Em Nguyễn Diệp Chi (lớp 1/1, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Thống Nhất) được nhận giải ấn tượng của cuộc thi. Ảnh: NVCC

Ban tổ chức cuộc thi đã xét chọn, trao giải thưởng cho 252 thí sinh, gồm: 7 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 20 giải tư, 100 giải triển vọng, 50 giải ấn tượng, 50 giải đam mê.

Tỉnh Gia Lai có 6 học sinh có tranh vẽ đạt giải của cuộc thi, trong đó, em Trần Mai Hoài An (lớp 5A1, Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây, phường Hoài Nhơn) đạt giải nhất của cuộc thi.

Các học sinh: Mai Đinh Linh Đan (lớp 5A, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Chư A Thai); Nguyễn Hà Gia Hân (lớp 4A4, Trường Tiểu học số 2 Hoài Đức, phường Bồng Sơn); Nguyễn Diệp Chi (lớp 1/1, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Thống Nhất); Lê Tô Đắc Di (lớp 5/7, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku); Trần Nguyễn Duy (lớp 4A1, Trường Tiểu học số 1 Hoài Mỹ, phường Hoài Nhơn Đông) được trao giải triển vọng và giải ấn tượng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

Tin tức

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đề xuất tên trường trung học nghề - mô hình mới tương đương với bậc THPT - sẽ không được chứa cụm "phổ thông", "cơ sở" để tránh gây hiểu nhầm.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12.

Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh từ những hoạt động trải nghiệm nhân ngày 22-12

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12), nhiều cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm phong phú, sinh động. Qua đó, trẻ được bồi dưỡng lòng yêu nước và sự trân trọng đối với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trường THPT Pleiku: Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Nửa thế kỷ “gieo tri thức, gặt tương lai”

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 5-9-1975, tiếng trống khai trường rộn rã vang lên giữa phố núi Pleiku yên bình sau giải phóng, mở đầu cho một hành trình mới. Từ dấu mốc ấy, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Pleiku đã bền bỉ “gieo tri thức, gặt tương lai”, cùng vun đắp nên truyền thống vẻ vang trong suốt nửa thế kỷ.

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình Câu lạc bộ trong trường học

Phát huy hiệu quả hoạt động mô hình câu lạc bộ trong trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện Chương trình GDPT 2018, nhiều trường học tại tỉnh Gia Lai chú trọng tổ chức các câu lạc bộ nhằm tạo môi trường trải nghiệm, phát triển năng lực cho học sinh. Trong đó, Câu lạc bộ Văn học Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) là mô hình bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Ðổi mới giáo dục bắt đầu từ lớp học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Mới đây, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai đã công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành Giáo dục tỉnh năm học 2024-2025. Trong đó, nhiều sáng kiến dựa trên những trải nghiệm từ thực tế, tạo nên những cách làm cụ thể, đúc kết từ tâm huyết của giáo viên tại các cơ sở giáo dục.

Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 18-12, Trường Mầm non Hương Sen (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) tổ chức hội thi “Chiến sĩ nhí vui khỏe” nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12).

null