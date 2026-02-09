Sắc xuân lan tỏa từ hội trại Trường THCS Trần Hưng Đạo

(GLO)- Tiếng cồng chiêng vang vọng, tiếng reo hò, nói cười của học sinh, phụ huynh và giáo viên là không khí của Hội trại Mừng Đảng - Mừng xuân năm 2026 tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (thôn 2, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai).

Diễn ra trong ngày 7 và 8-2, hội trại thu hút hơn 800 trại sinh tham gia với 20 tiểu trại đến từ 20 lớp học. Mỗi lớp sẽ có tên trại gắn với các Anh hùng dân tộc như Kpă Klơng, Mạc Thị Bưởi, Vừ A Dính,... được xếp thành từng khu vực, tạo nên không gian sinh hoạt vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ sắc màu.

Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các lớp tại lễ khai mạc Hội trại. Ảnh: Chu Hằng

Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị, học sinh các lớp đã chủ động thiết kế, trang trí không gian trại mang dấu ấn riêng, bảo đảm tính thẩm mỹ, sáng tạo và phù hợp chủ đề “Thiếu nhi Trần Hưng Đạo - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”.

Cổng trại, không gian trại được đầu tư công phu theo quy định của ban tổ chức. Vật liệu chủ yếu là tre, nứa và các vật liệu thân thiện với môi trường, vừa đảm bảo tính truyền thống vừa an toàn.

Cổng trại được trang trí công phu và đầy tính sáng tạo. Ảnh: Chu Hằng

Ngoài lều trại chính và phụ phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi, mỗi tiểu trại còn chuẩn bị nhiều sản phẩm thủ công như cột cờ, bàn ghế tre, xích đu, kệ để giày dép,… do chính học sinh và phụ huynh cùng thực hiện.

Mâm trái cây được phụ huynh cẩn thận sắp xếp để dâng lên bàn thờ Bác. Ảnh: Chu Hằng

Bên trong trại được trang trí cờ Tổ quốc, cờ Đội, ảnh Bác Hồ cùng pano giới thiệu hoạt động nổi bật trong năm học. Những cổng trại trang trí đèn nháy, lá dừa, tre cùng câu chúc xuân ý nghĩa đã tạo nên không gian hội trại sinh động, giàu màu sắc.

Ban tổ chức tiến hành ba vòng chấm trại trong suốt chương trình. Nhiều mô hình được đầu tư bài bản, sáng tạo thể hiện tinh thần đoàn kết và sự chuẩn bị chu đáo của học sinh và phụ huynh.

Không khí hội trại náo nhiệt với nhiều hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Chu Hằng

Vừa tất bật trang trí gian trại, em Nguyễn Thế Minh Quân (học sinh lớp 7.1) không giấu được sự phấn khởi. Quân cho biết: “Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị, em đã vô cùng háo hức vì đây là lần đầu tiên được tham gia hội trại. Trong suốt quá trình thực hiện, em cùng các bạn đảm nhận phần trang trí với tất cả sự nhiệt tình và sáng tạo. Em mong rằng với sự cố gắng của cả lớp, chúng em sẽ giành được giải cao nhất”.

Cô Vũ Thị Kiều - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7.1 chia sẻ: “Vì các em còn nhỏ nên để chuẩn bị cho hội trại, tôi đã lên ý tưởng và thiết kế tổng thể từ sớm, đồng thời nhờ phụ huynh hỗ trợ chặt tre, cưa theo đúng kích thước nhằm đảm bảo tiến độ dựng trại. Việc trang trí cũng được bám sát nội dung và chủ đề của hoạt động hội trại, tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm học sinh. Các em đều thể hiện sự hào hứng, chủ động tham gia và cùng nhau hoàn thiện phần trang trí gian trại với tinh thần trách nhiệm cao”.

Phụ huynh đồng hành cùng các con trong các hoạt động. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ dựng trại, nhiều phụ huynh còn đồng hành cùng học sinh trong các hoạt động trải nghiệm khác. Chị Phạm Ngọc Ánh (trú tại thôn 2, xã Ia Krái) bày tỏ: “Tôi đã hỗ trợ các con chuẩn bị đồ ăn để bán trong khuôn khổ hội trại. Đứa nào đứa nấy cũng rất hào hứng, cùng xúm lại phụ giúp nhau nên không khí lúc nào cũng rộn ràng, vui tươi. Thông qua hai ngày hội trại này, các con có thêm cơ hội tìm hiểu về Tết cổ truyền, trải nghiệm cắm trại, tham gia các trò chơi”.

Lửa trại Xuân bập bùng trong âm thanh cồng chiêng. Ảnh: Chu Hằng

Không gian sân trường sẽ rộn ràng hơn với những điệu múa xoang uyển chuyển, hòa cùng âm thanh cồng chiêng vang vọng do chính các em học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo biểu diễn tại đêm lửa trại, tạo nên sắc màu văn hóa đặc trưng và đầy tự hào.

Là thành viên câu lạc bộ cồng chiêng của trường, em Rơ Mah Đang (học sinh lớp 7.4) chia sẻ: “Khi biểu diễn trước thầy cô, bố mẹ và các bạn, em vừa hồi hộp vừa rất vui. Em cảm thấy tự hào vì được cùng các bạn mang tiếng chiêng, điệu xoang của dân tộc mình giới thiệu trong hội trại. Dù đã tập luyện từ tháng 12, mỗi tuần hai buổi nhưng khi được đứng biểu diễn, em thấy mọi cố gắng đều xứng đáng”.

Bên cạnh đó, các trò chơi như bịt mắt nấu cơm, bước chân đoàn kết, kéo co, chuyền nước tiếp sức, chạy bao bố… được tổ chức xen kẽ trong hai ngày hội trại, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Vừa hoàn thành phần thi chạy bao bố, em Puih Leng (học sinh lớp 9.4) hào hứng cho biết: “Em thấy hoạt động rất vui và sôi nổi. Dù trời nắng và khá mệt nhưng được cùng các bạn thi đấu, cổ vũ cho nhau nên em càng thêm đoàn kết và gắn bó với lớp hơn”.

Ngoài những hoạt động trên, Hội trại “Mừng Đảng - Mừng Xuân” còn tổ chức thi “Gian hàng ẩm thực ngày xuân” giữa các chi đội, đồng diễn dân vũ.

Thầy Nguyễn Tiết - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo thông tin: Với chủ đề “Thiếu nhi Trần Hưng Đạo - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai”, Hội trại “Mừng Đảng - Mừng Xuân” không chỉ là hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể, mà còn là một hoạt động giáo dục giàu ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Thông qua các hoạt động dựng trại, trò chơi tập thể, văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, đêm lửa trại, tiếng cồng chiêng cùng những điệu xoang nhịp nhàng, gian hàng ngày xuân đậm đà hương vị Tết…, nhà trường mong muốn mỗi em học sinh sẽ có thêm những kỷ niệm đẹp, những bài học thực tiễn quý giá để trưởng thành hơn, tự tin hơn trên hành trình học tập và rèn luyện.

Một số hình ảnh khác:

Các lãnh đạo xã Ia Krái, Ban Giám hiệu nhà trường cùng tham quan Hội trại. Ảnh: Chu Hằng

Các bạn học sinh khi chuẩn bị bước vào khu vực trại sẽ được dán lá cờ lên mặt. Ảnh: Chu Hằng

Niềm vui, sự hào hứng lan tỏa khắp hội trại. Ảnh: Chu Hằng

Mỗi lớp sẽ có một gian hàng bày bán các món ăn vặt như trái cây, bánh tráng, các loại bánh,... Ảnh: Chu Hằng

Mỗi người một tay cùng nhau chuẩn bị những món ăn cho gian hàng của mình. Ảnh: Chu Hằng

Nhiều bạn học sinh mang đồ tới tận các trại khác để bán hàng cho lớp mình. Ảnh: Chu Hằng

Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm phần thi bịt mắt nấu cơm. Ảnh: Chu Hằng

Từ phụ huynh, giáo viên, học sinh ai cũng cùng nhau trang trí, hoàn thiện trại của lớp mình. Ảnh: Chu Hằng

Ban Giám khảo tham quan, chấm điểm các gian trại. Ảnh: Chu Hằng

15 tiết mục văn nghệ được diễn ra trong khuôn khổ Hội trại. Ảnh: Chu Hằng

Các cổ động viên nhiệt tình tiếp lửa cho phần thi của các đội. Clip: Chu Hằng