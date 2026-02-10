Phường Diên Hồng cử 4 đại diện tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc THCS cấp tỉnh

Ban tổ chức trao quyết định công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông phường Diên Hồng năm học 2025-2026 ở 2 bậc học. Ảnh: Minh Chí

Hội thi thu hút 32 giáo viên đến từ 9 trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường tham gia. Sau 2 tuần tổ chức, hội thi diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và đạt mục tiêu đề ra.

Các giáo viên dự thi trải qua 2 phần thi theo quy định: trình bày biện pháp công tác chủ nhiệm và thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Kết thúc phần thi trình bày biện pháp, 32/32 giáo viên được xếp loại đạt, đạt tỷ lệ 100%.

Ở phần thi thực hành, các tiết dạy thể hiện sự đầu tư công phu, lựa chọn nội dung phù hợp với thực tiễn đơn vị; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Nhiều giáo viên thể hiện tác phong sư phạm chuẩn mực, phong thái tự tin, gần gũi, tận tụy với học sinh, qua đó đáp ứng tốt yêu cầu của hội thi.

Ban tổ chức trao giải nhất cấp Tiểu học cho cô Chu Thị Thận (Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng), giải nhất cấp THCS cho cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng). Ảnh: Minh Chí

Kết quả chung cuộc, 32/32 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông phường Diên Hồng năm học 2025-2026 ở 2 bậc học.

Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, trong đó giải nhất cấp Tiểu học thuộc về cô Chu Thị Thận (Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng), giải nhất cấp THCS thuộc về cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng); cùng 2 giải nhì, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Căn cứ vào kết quả hội thi, Ban tổ chức cũng đã lựa chọn 4 giáo viên xuất sắc tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026, gồm cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng), Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THCS Nguyễn Du), Hà Thị Lệ Hiền (Trường THCS Nguyễn Du) và Ngô Thụy Hạ Dung (Trường THCS Nguyễn Du).