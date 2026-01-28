Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thí sinh Nguyễn Thị Kiên Giang đạt giải nhất hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phường Thống Nhất

(GLO)- Chiều 28-1, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) bế mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc THCS năm học 2025-2026. 

Hội thi diễn ra từ ngày 19 đến 24-1 với sự tham gia của 9 giáo viên chủ nhiệm đang giảng dạy tại các trường THCS trên địa bàn phường. Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm: trình bày một biện pháp mới góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp và thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục.

ban-to-chuc-hoi-thi-trao-quyet-dinh-cong-nhan-danh-hieu-giao-vien-chu-nhiem-lop-gioi-cho-9-giao-vien-tham-gia-hoi-thi.jpg
Ban tổ chức hội thi trao quyết định công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cho 9 giáo viên tham gia hội thi. Ảnh: ĐVCC

Với sự chuẩn bị chu đáo, các giáo viên dự thi đã trình bày nhiều biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. Biện pháp phù hợp thực tiễn, nội dung rõ ràng, có minh chứng cụ thể, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường trong công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân giáo viên tại cơ sở.

Các thí sinh cũng đã thể hiện được sự đầu tư, tâm huyết trong tiết dạy thực hành. Các tiết dạy được xây dựng đúng mục tiêu, yêu cầu cần đạt của nội dung hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; chú trọng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; chủ đề lựa chọn phù hợp với lứa tuổi, gắn với thực tiễn học tập, sinh hoạt, định hướng nghề nghiệp ban đầu; tạo hứng thú và sự tham gia tích cực của học sinh THCS.

ban-to-chuc-hoi-thi-trao-giai-cho-cac-thi-sinh.jpg
Thí sinh Nguyễn Thị Kiên Giang (thứ 2 từ trái sang) đạt giải nhất hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phường Thống Nhất. Ảnh: ĐVCC

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức hội thi trao quyết định công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cho 9 giáo viên tham gia hội thi. Trong đó, giải nhất hội thi được trao cho giáo viên Nguyễn Thị Kiên Giang (Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân); giải nhì trao cho giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Trường THCS Nguyễn Văn Cừ). Đồng thời, 2 giáo viên này được cử tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất tặng giấy khen cho 3 tập thể và 5 giáo viên có thành tích xuất sắc tại hội thi.

