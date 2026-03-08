Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tuyển sinh

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh triển khai chương trình tinh hoa trong kỳ tuyển sinh 2026

NHÃ UYÊN (theo PLO, TTO)

(GLO)- Theo công bố mới nhất của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh bậc đại học chính quy với nhiều chương trình đào tạo. Đáng chú ý, đơn vị sẽ triển khai chương trình tinh hoa với ngành Tài chính - Ngân hàng.

Cụ thể, chương trình tinh hoa (Elite Class) thuộc chương trình tiếng Anh bán phần, được triển khai tuyển sinh với chỉ tiêu khoảng 60 sinh viên. Thí sinh đăng ký phải có chứng chỉ IELTS từ 5.5 hoặc tương đương trở lên.

Chương trình tinh hoa (Elite Class) năm 2026 được triển khai tuyển sinh với chỉ tiêu khoảng 60 sinh viên. Ảnh minh họa: HUB

Chương trình tinh hoa được xây dựng nhằm tạo môi trường học tập hiện đại, tăng cường trải nghiệm thực tiễn và giúp sinh viên phát triển năng lực chuyên môn, ngoại ngữ cũng như tư duy phân tích, phản biện trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Lớp học có quy mô tối đa 30 sinh viên, với chương trình đào tạo được thiết kế riêng, tăng cường hoạt động thực tế tại doanh nghiệp và ngân hàng. Sinh viên tham gia còn được học các khóa kỹ năng về công nghệ AI, ngoại ngữ thứ hai, tham gia các chương trình trao đổi, study tour và có cơ hội kết nối với doanh nghiệp để định hướng nghề nghiệp. Học phí dự kiến khoảng 53 triệu đồng/năm.

Được biết, năm nay, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh sử dụng 5 phương thức tuyển sinh, trong đó có xét tuyển tổng hợp, xét kết quả thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cùng các phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển học bạ kết hợp phỏng vấn đối với chương trình quốc tế.

Theo thông tin tuyển sinh dự kiến, trường áp dụng nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau tùy ngành. Trong đó, có các tổ hợp quen thuộc như A00, A01, D01, D07; đồng thời, bổ sung một số tổ hợp có môn Tin học như X02 và X26 để phù hợp với các ngành đào tạo gắn với công nghệ và dữ liệu.

