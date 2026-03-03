Gia Lai có 4 trường THPT được ưu tiên xét tuyển và cộng điểm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026. Trong số 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển và cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên theo quy định của Đại học này, tỉnh Gia Lai có 4 trường.

Cụ thể, học sinh thuộc các trường: THPT chuyên Hùng Vương, THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT chuyên Chu Văn An và THPT Quốc học Quy Nhơn sẽ được ưu tiên xét tuyển, đồng thời xem xét cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên theo quy định của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trường THPT Quốc học Quy Nhơn là 1 trong 4 trường ở tỉnh Gia Lai nằm trong danh sách ưu tiên xét tuyển và cộng điểm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: M.T

Mức điểm cộng, thưởng tối đa là 5 điểm trên thang điểm 100. Mức điểm cụ thể do từng trường thành viên quy định, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh và tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2026-2028, điểm cộng và điểm thưởng áp dụng đối với thí sinh thuộc 149 trường THPT nếu đáp ứng đồng thời 2 điều kiện: học tối thiểu 2 năm tại trường và có học lực trung bình cả 3 năm THPT đạt từ loại tốt trở lên. Từ năm 2029, chính sách này sẽ chỉ còn áp dụng đối với thí sinh học tại các trường THPT chuyên.

Được biết, năm nay, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp tuyển sinh trình độ đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Đây là phương thức xét tuyển thống nhất trong toàn hệ thống, cho phép thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học này tổ chức, kết quả học tập học bạ và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển.