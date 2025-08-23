Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai: Điểm chuẩn trúng tuyển từ 22,02-25,14

(GLO)- Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh vừa công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2025. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 4 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 22,02-25,14.

Theo đó, ở phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học lấy 25,14 điểm; ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng lấy 24,4 điểm; ngành Giáo dục tiểu học lấy 23,75 điểm; ngành Khoa học tự nhiên lấy 23,12 điểm.

Ở phương thức sử dụng kết hợp kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt, ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học lấy 24,21 điểm; ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng lấy 23,5 điểm; ngành Giáo dục tiểu học lấy 23,67 điểm; ngành Khoa học tự nhiên lấy 22,02 điểm.

Năm học 2025-2026, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai tuyển sinh 300 chỉ tiêu cho 4 mã ngành. Đây là năm đầu tiên Phân hiệu thực hiện tuyển sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và góp phần nâng cao chất lượng đầu vào ở khu vực Tây Nguyên.

Năm nay, điểm trúng tuyển của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh có xu hướng giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm 2024. Đáng chú ý, có 2 ngành lấy trên 29 điểm và 4 ngành trên 28 điểm.

Đây là năm đầu tiên Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai thực hiện tuyển sinh. Ảnh: T.D

Đặc biệt, ở nhóm ngành đào tạo giáo viên, nhiều mã ngành tiếp tục duy trì mức chuẩn cao, phản ánh sức hút bền vững của khối sư phạm và mặt bằng thí sinh có năng lực ổn định. Sư phạm Hóa học là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất nhóm này với 29,38 điểm.