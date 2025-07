Đăng ký trực tuyến tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh gặp trở ngại, ngành giáo dục tích cực hỗ trợ

(GLO)- Từ ngày 24-6 đến 25-7, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên toàn tỉnh đồng loạt tuyển sinh đầu cấp. Trong khi đăng ký trực tuyến tuyển sinh cho con mình, nhiều phụ huynh đã gặp phải những trở ngại. Họ đã được ngành Giáo dục quan tâm hỗ trợ kịp thời.

Giáo viên Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) tích cực hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến. Ảnh: H.Đ

Trục trặc do nhiều nguyên nhân

Nhiều phụ huynh phản ánh, họ vẫn gặp không ít trở ngại khi đăng ký trực tuyến tuyển sinh cho con mình. Trong đó, phổ biến nhất là hệ thống chậm, nghẽn mạng vào giờ cao điểm khiến phụ huynh phải thao tác nhiều lần mới được.

Ông Nguyễn Quốc Toàn-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 phường Bình Định-cho rằng: “Một bộ phận phụ huynh vì nôn nóng nên đã đồng loạt truy cập ngay khi hệ thống mở, dẫn đến quá tải. Ngoài ra, nhiều người còn truy cập nhầm đường dẫn, buộc nhân viên nhà trường phải hỗ trợ thêm”.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện VNPT tại Gia Lai thừa nhận có thời điểm mạng bị nghẽn, chậm do lưu lượng truy cập tăng vượt dự tính, nhiều lượt truy cập đồng loạt. VNPT đã nhanh chóng tăng băng thông, chủ động hỗ trợ các đơn vị để giảm tình trạng này.

Bên cạnh những vướng mắc trên, một số phụ huynh có con vào lớp 1 còn gặp khó khăn khi nộp hồ sơ vì thiếu thông tin trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Nhiều trường hợp tra cứu theo mã định danh nhưng hệ thống không trả về dữ liệu.

Chị Nguyễn Thị Hà Linh (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Ngay khi nhận được thông báo của trường về việc tuyển sinh lớp 1 theo hình thức trực tuyến, tôi đã nhanh chóng làm theo hướng dẫn. Thế nhưng, khi tra cứu thông tin bằng mã định danh, hệ thống lại không hiển thị dữ liệu của con tôi”.

Bên cạnh đó, một số phụ huynh có con sinh năm 2018, vì lý do cá nhân chưa thể nhập học vào năm ngoái, nay muốn cho con vào lớp 1 cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do quá trình chuyển đổi từ sổ hộ khẩu giấy sang mã định danh VNeID chưa được các trường mầm non cập nhật kịp thời, khiến dữ liệu chưa được đồng bộ trên hệ thống. Một số trường hợp trẻ đang theo học tại các nhóm, lớp giữ trẻ tư thục, học không đúng tuyến hoặc chưa thực hiện đăng ký nhập học tại các trường mầm non công lập nên thông tin của các em chưa được ghi nhận đầy đủ trên hệ thống quản lý.

Nêu cao trách nhiệm, hỗ trợ linh hoạt

Trước những vướng mắc trên, ngành Giáo dục đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị viễn thông và các bên liên quan để giải quyết, hỗ trợ kịp thời cho phụ huynh học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông để phụ huynh hiểu rõ ý nghĩa của chuyển đổi số. Đặc biệt, với những trường hợp trẻ học không đúng tuyến hoặc chưa có thông tin đầy đủ trên hệ thống, ngành Giáo dục cũng đặc biệt lưu ý, chủ động theo dõi để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.

Ngay từ những ngày đầu, các trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bố trí cán bộ trực, sẵn sàng hướng dẫn phụ huynh tra cứu thông tin, điền hồ sơ và nộp đơn trực tuyến. Nhiều trường xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết kèm hình ảnh minh họa, giúp phụ huynh tự thao tác tại nhà.

Theo bà Phạm Thị Bình Yên-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây), nhà trường đã chuẩn bị nhiều phương án dự phòng như phân bổ thời gian tiếp nhận hồ sơ theo địa bàn, phân công cán bộ theo dõi sát tình hình đăng ký, hỗ trợ kịp thời cho phụ huynh. Nhờ đó, dù có lúc mạng chậm nhưng nhìn chung, trường vẫn kiểm soát được, không ảnh hưởng lớn đến tiến độ đăng ký.

Ở cấp THCS, công tác tuyển sinh trực tuyến được triển khai khá thuận lợi nhờ nỗ lực kết nối từ các trường. Bà Cao Thị Hồng Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), cho biết: “Chúng tôi phối hợp với các trường tiểu học trên địa bàn để rà soát, thống kê số liệu, kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 chuyển lên lớp 6 bảo đảm chính xác và thuận lợi cho phụ huynh hoàn tất thủ tục”.

Ngành Giáo dục cũng phối hợp với địa phương để cập nhật dữ liệu dân cư, hướng dẫn phụ huynh tra cứu và bổ sung thông tin. Qua đó, từng bước giúp phụ huynh thích ứng với chuyển đổi số trong giáo dục, chủ động tiếp cận thuận lợi với phương thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến.