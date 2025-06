Ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Thí sinh thích ứng với tinh thần đổi mới

Đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Theo đó, đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức thuần túy mà còn nhấn mạnh đến năng lực vận dụng của học sinh.

Với môn Ngữ văn, đề thi sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhằm đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy, sáng tạo của học sinh. Đề cập đến bối cảnh thay đổi lớn lao của đất nước, đề thi đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng các sĩ tử.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, chiều 26-6, tỉnh Gia Lai có 2 thí sinh tự do bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng trong buổi thi môn Toán. Đây là 2 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân (huyện Chư Sê) và điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Chư Prông).

Vẫn thi theo hình thức tự luận, đề thi gồm 2 phần đọc hiểu (4 điểm) và viết (6 điểm). Phần đọc hiểu cho ngữ liệu là tác phẩm “Những vùng trời khác nhau” của tác giả Nguyễn Minh Châu, sau đó yêu cầu phân tích các chi tiết, các biện pháp tu từ.

Phần thi viết có 2 câu hỏi đều bám vào chất liệu của tác phẩm này; đặc biệt, phần nghị luận xã hội yêu cầu bàn về chủ đề “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Trước bối cảnh những thay đổi lớn của đất nước, câu hỏi nghị luận xã hội trên đòi hỏi sự cập nhật kịp thời các vấn đề thời sự và cảm nhận cá nhân của thí sinh. Hầu hết thí sinh rời điểm thi với nụ cười tươi tắn và tinh thần phấn khởi.

Em Ngô Nguyễn Dương Nguyên (lớp 12C1, Trường THPT Pleiku) chia sẻ: “Theo em, phần đọc hiểu không khó. Với phần viết, em rất hứng thú với yêu cầu viết bài văn nghị luận về chủ đề “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”.

Phần thi này liên quan đến kiến thức xã hội của thí sinh về những thay đổi lớn của đất nước khi đang sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị sáp nhập các tỉnh, thành. Ví dụ, sắp tới khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập sẽ có nhiều thay đổi, nhưng theo em nơi nào cũng là quê hương đất nước mình”.

Nguyên hào hứng cho biết thêm, với đề thi này, em làm được khoảng 80%. “Đầu xuôi, đuôi lọt”, sự tự tin sau môn thi đầu tiên đã động viên tinh thần rất lớn để em tham gia thi các môn tiếp theo.

Cho rằng đề thi Ngữ văn năm nay rất đặc biệt, gắn với sự kiện chính trị của đất nước, thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (lớp 12B, Trường THPT chuyên Hùng Vương) bày tỏ: “Em có rất nhiều cảm xúc khi thể hiện bài thi của mình. Em thích nhất là bài văn nghị luận xã hội bởi chủ đề rất hay, mới mẻ và thời sự. Dù ở đâu, con người Việt Nam vẫn chung một tình yêu đất nước và có trách nhiệm với Tổ quốc trong thời đại mới. Trong bối cảnh ấy, thế hệ trẻ chúng em phải học tập, cống hiến những điều tốt đẹp cho quê hương, Tổ quốc”.

Thí sinh Phan Nguyễn Tuyết Như-điểm thi Trường THPT Lê Hoàn (huyện Đức Cơ) cũng hào hứng cho hay: “Em thấy đề thi môn Ngữ văn bám sát thực tế bối cảnh đất nước hiện nay. Em khá ấn tượng với câu nghị luận vì chủ đề mở, cho phép thí sinh nói lên suy nghĩ và áp dụng kiến thức từ thực tiễn. Nhờ vậy, em tự tin dự đoán mình đạt khoảng 7-8 điểm”.

Nhận định đề thi có “đất” để học sinh khá và giỏi thể hiện chiều sâu tư duy, lập luận sắc bén, thí sinh Mai Thị Bảo Ngọc (lớp 12A7, Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Mang Yang) cho biết: “Ở phần nghị luận xã hội, em đã liên hệ đến chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính. Những ngày gần đây, cán bộ thôn, xã hay phổ biến về việc sáp nhập, người lớn cũng bàn luận nhiều nên em biết thêm thông tin, nhờ vậy bài viết thực tế hơn”.

Nhận định về đề thi năm nay, cô Trần Thị Ngọc-Giáo viên bộ môn Ngữ văn của Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) cho rằng: “Về cấu trúc định dạng, đề khá giống với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở câu nghị luận xã hội có sự liên kết, gợi ý từ ngữ liệu đọc hiểu và có sự kết nối với bối cảnh đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. Từ đây, một khái niệm mới về lòng yêu nước đã được đặt ra. Theo tôi, đề Ngữ văn năm nay rất hay”.

Trong khi đó, đề thi Ngữ văn dành cho thí sinh theo Chương trình GDPT 2006 lấy ngữ liệu là bài thơ “Nếp nghĩ” của tác giả Nguyễn Đức Mậu. Ở phần nghị luận văn học, thí sinh được yêu cầu phân tích tâm trạng của Mị trong một trích đoạn ở truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. Phần nghị luận xã hội, thí sinh trình bày suy nghĩ về việc làm mới chính mình của thế hệ trẻ ngày nay.

Là 1 trong 3 thí sinh tự do tại điểm thi Trường THCS và THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ), Trung sĩ Nguyễn Trung Dũng (Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5) cho biết, anh tốt nghiệp THPT năm 2021, đi nghĩa vụ quân sự đã gần 2 năm. Năm nay, anh có nguyện vọng thi vào Trường Sĩ quan Chính trị (Hà Nội) nên tham gia kỳ thi THPT để xét điểm. “Đề thi không quá khó, vừa sức với mình. Tôi làm bài khá tốt, chắc sẽ đạt khoảng 8 điểm”-anh Dũng bày tỏ.

Mang tinh thần đổi mới theo Chương trình GDPT 2018, đề thi môn Toán chiều 26-6 có một số khác biệt về cấu trúc định dạng đã “làm khó” thí sinh. Thí sinh Đoàn Bách Ngân Dương (lớp 12C8, Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku) nhận xét: “Theo em, đề khó hơn nhưng hay hơn, lạ hơn những năm trước. Năm nay, đề gồm 22 câu trắc nghiệm với 3 dạng thức: chọn phương án đúng (A, B, C, D), đúng/sai và trả lời ngắn. Các năm trước, đề chỉ có một dạng trắc nghiệm chọn nhiều phương án. Phần câu hỏi đúng/sai và trả lời ngắn hơi khó. Em nghĩ mình làm được khoảng 70%”.

Theo ghi nhận tại các điểm thi, đề thi môn Toán năm nay được đánh giá có độ phân hóa rõ rệt, phù hợp để xét tuyển đại học. Một số thí sinh cho biết phần đầu dễ “ăn” điểm, nhưng nửa sau có nhiều câu “gài bẫy”, đòi hỏi kỹ năng tính toán và tư duy logic chặt chẽ.

Em Trịnh Xuân Hùng (điểm thi Trường THPT Ia Ly, huyện Chư Păh) cho biết: “Em làm tốt phần đầu, còn lại thì hơi đuối. Câu hỏi phần xác suất và hình học không gian khó hơn em nghĩ. Dù vậy, em tin mình đủ điểm đậu tốt nghiệp”.

Tương tự, em Nay H’Gita (học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học, huyện Chư Pưh) chia sẻ: “Đề thi theo em là vừa sức, có câu dễ, câu khó. Với bộ đề này, em tự tin làm được khoảng 7-8 điểm. Hôm nay, em cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành một nửa chặng đường”.

Tuy ra khỏi phòng thi với nụ cười trên môi nhưng em Lò Mai Liên (học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện) vẫn chưa thật hài lòng. Theo Liên, đề Toán năm nay khó, có những dạng câu hỏi em chưa từng tiếp cận. Phần thi trắc nghiệm em làm tốt nhưng đến phần thi đúng/sai thì chỉ làm được 50%, phần trả lời ngắn kiến thức khó nên em chỉ làm được 1/3.

“Em chọn thi khối C03 với tổ hợp 3 môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử. Ngày 27-6, em thi thêm 2 môn Lịch sử và Công nghệ. Hy vọng đề sẽ dễ thở hơn để em có cơ hội trở thành tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh”-Liên bộc bạch.

Trao đổi với P.V, Thạc sĩ Toán học Đàm Văn Ngọc-Hiệu trưởng Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai-đánh giá: “Đề thi môn Toán có mức độ phân hóa rất cao, lượng kiến thức dàn trải suốt toàn bộ chương trình phổ thông nên số em đạt điểm cao sẽ không nhiều. Theo tôi, đề năm nay khó so với mặt bằng chung của học sinh cả nước chứ không riêng Gia Lai”.

Khác với sự căng thẳng tại các điểm thi theo Chương trình GDPT 2018, tại điểm thi số 09 (Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku)-nơi được tổ chức thi theo Chương trình GDPT 2006, không khó để bắt gặp những nụ cười nhẹ nhõm của thí sinh sau giờ thi môn Toán.

Em Hoàng Sỹ Huỳnh (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai), thí sinh từng đạt điểm 8 môn Toán ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chia sẻ: “Em cảm thấy may mắn khi năm nay vẫn được thi theo Chương trình GDPT 2006. Em thấy đề năm nay tương đối dễ, chỉ khó ở 10 câu cuối. Em tự tin bài thi sẽ được 7-8 điểm”.

Tương tự, anh Nguyễn Nhã Nghĩa (thị trấn Chư Sê) cũng khẳng định nắm chắc 7-8 điểm trong tay vì đề không gây bất ngờ, bám sát cấu trúc và độ khó như đề minh họa.

Sáng nay (27-6), thí sinh thi Chương trình GDPT 2018 sẽ hoàn thành kỳ thi sau khi thi 2 môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ-định hướng công nghiệp, Công nghệ-định hướng nông nghiệp.

Riêng thí sinh thi Chương trình GDPT 2006 thi môn Ngoại ngữ, làm bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và hoàn thành kỳ thi vào chiều cùng ngày.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo: Trong buổi thi môn Ngữ văn, toàn tỉnh có 62 thí sinh vắng thi (trong đó có 36 thí sinh dự thi Chương trình GDPT 2018 và 26 thí sinh dự thi Chương trình GDPT 2006); ở buổi thi môn Toán vắng 46 thí sinh (trong đó có 32 thí sinh dự thi Chương trình GDPT 2018 và 14 thí sinh dự thi Chương trình GDPT 2006). Trong ngày thi đầu tiên, Công an tỉnh đã chỉ đạo nhiều lực lượng cùng phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, đặc biệt là tại một số điểm thi có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nên an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được đảm bảo.