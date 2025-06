Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Tại các điểm thi, đoàn đã kiểm tra việc thành lập điểm thi; thành phần của điểm thi; công tác phổ biến, quán triệt và tập huấn quy chế thi; việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho kỳ thi; phương án bảo đảm an toàn tại điểm thi; phương án xử lý tình huống bất thường cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo điểm thi và các lực lượng liên quan tới điểm thi tại thời điểm kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban chỉ đạo thi tại các điểm thi trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi. Các điểm thi đều đảm bảo đầy đủ điều kiện về phòng thi, trang thiết bị, an ninh, y tế và phòng-chống cháy nổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Trường THPT Phan Bội Châu. Ảnh: Ksor Tuối

Được biết trong số 42 điểm thi trên toàn tỉnh, điểm thi tại Trường THCS Nguyễn Du,TP. Pleiku được bố trí riêng cho 552 thí sinh tự do tham gia thi theo Chương trình năm 2006. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đặc biệt quan tâm đến khâu hỗ trợ mọi điều kiện để các thí sinh tự do về tham gia thi tại điểm thi này một cách tốt nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 16.213 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó có 16.206 thí sinh đủ điều kiện dự thi (15.502 thí sinh lớp 12 và 704 thí sinh tự do). Theo lịch 14 giờ chiều ngày 25-6, các thí sinh sẽ có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025.