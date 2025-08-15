Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Danh mục
HỒ ĐIỆP
(GLO)- Hội Khuyến học tỉnh vừa thông tin về chương trình Học bổng DGV 2025 dành cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội và Hội Sơn. Đối tượng xét tuyển là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp trong và ngoài nước.

Điều kiện xét tuyển gồm: Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đối với sinh viên đã học từ năm hai trở lên phải có thành tích học tập xuất sắc hoặc giỏi trong năm học 2024 - 2025, với điểm trung bình từ 7.5 trở lên theo thang điểm 10 hoặc từ 3 trở lên theo thang điểm 4. Đối với sinh viên năm nhất, xét điểm thi đầu vào của trường đang theo học.

z6617845251767-ffba9868c1e65a572a87f13125d04b10.jpg
Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận đến hết ngày 20.8 và gửi về văn phòng Hội Khuyến học tỉnh.

Đây là hoạt động hỗ trợ thiết thực cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

