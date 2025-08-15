Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Điều kiện xét tuyển gồm: Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đối với sinh viên đã học từ năm hai trở lên phải có thành tích học tập xuất sắc hoặc giỏi trong năm học 2024 - 2025, với điểm trung bình từ 7.5 trở lên theo thang điểm 10 hoặc từ 3 trở lên theo thang điểm 4. Đối với sinh viên năm nhất, xét điểm thi đầu vào của trường đang theo học.
Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận đến hết ngày 20.8 và gửi về văn phòng Hội Khuyến học tỉnh.
Đây là hoạt động hỗ trợ thiết thực cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.