Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 9 và 10-1, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho hơn 250 sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo kỹ sư gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật xây dựng.

Tại buổi lễ, các sinh viên đã trình bày kết quả nghiên cứu, thể hiện tư duy thiết kế, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Ảnh: Hồ Điểm

Theo đại diện khoa Kỹ thuật & Công nghệ, qua 2 ngày làm việc, nhiều đề tài được đánh giá cao về tính khoa học và khả năng ứng dụng, tiêu biểu như: Hệ thống điều khiển - giám sát thông minh ứng dụng IoT; mô phỏng, tối ưu hệ thống điện và năng lượng tái tạo; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong robot - tự động hóa; công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn; truyền dữ liệu không dây phục vụ sản xuất; ứng dụng BIM và vật liệu tái chế trong xây dựng bền vững…

Nhiều doanh nghiệp tham gia phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp tại buổi bảo vệ.

﻿Ảnh: Hồ Điểm

Đặc biệt, năm nay, nhiều doanh nghiệp như: FPT Telecom, Công ty cổ phần Phú Tài, Công ty cổ phần Xây dựng Central, Công ty cổ phần Xây dựng 47, Công ty TNHH Thaco Auto Gia Lai, Mitsubishi Bình Định, Honda Bình Định… đã tham gia phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp tại buổi bảo vệ.

Qua đây, sinh viên có cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng, trao đổi chuyên môn và mở rộng cơ hội việc làm ngay sau tốt nghiệp.