Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới nhằm triển khai nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND và các trường phổ thông trên địa bàn 7 xã biên giới phía Tây tỉnh.

1.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngô Sương

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai nhiệm vụ xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc; tổ chức lễ khởi công đồng loạt 100 trường trong năm 2025; đồng thời, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến mô hình trường nội trú mới.

Về nguồn lực đầu tư, căn cứ đề xuất của 18 tỉnh, thành phố, Bộ GD&ĐT đã báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2026 cho 100 trường với tổng cộng hơn 24,6 nghìn tỷ đồng.

Đến nay, 100% dự án đã được khởi công; trong đó, 90 dự án đã phê duyệt đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Hiện có một số địa phương triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành công trình trước thời hạn. Các tỉnh, thành phố cam kết hoàn thành toàn bộ 100 trường trước năm học 2026-2027.

Bộ GD&ĐT cho biết, đến nay, trong tổng số 248 xã, phường biên giới đã có 108 trường được đầu tư từ ngân sách Trung ương, nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương.

Dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai đầu tư 122 trường tại 122 xã còn lại; đồng thời, xem xét nhu cầu xây dựng tại một số phường biên giới trên cơ sở điều kiện thực tế và nhu cầu học sinh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, huy động mạnh mẽ các nguồn lực; nghiên cứu phát huy vai trò của lực lượng Quân đội, Công an trong thi công nếu bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt, tăng ca, tăng kíp, phấn đấu hoàn thành phần thân công trình trước ngày 30-4-2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nỗ lực hoàn thành sớm các trường nội trú liên cấp

Gia Lai nỗ lực hoàn thành sớm các trường nội trú liên cấp

(GLO)- Dự án xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai đang được triển khai bằng quyết tâm chính trị cao nhất. Hiện tại, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

Trạm thông tin

(GLO)- Chiều 19-1, Đại học RMIT Việt Nam công bố khởi động chương trình học bổng 2026, dự kiến trao 174 suất dành cho nghiên cứu cũng như cho các chương trình đại học và sau đại học, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Tin tức

Nhân dịp PGS Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia), được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng.

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

Tin tức

(GLO)- Ngày 9 và 10-1, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho hơn 250 sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo kỹ sư gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật xây dựng.

Phản biện là để đi tới

Phản biện là để đi tới

Thời sự - Bình luận

Chỉ cần một thông tin nhỏ liên quan đến giáo dục xuất hiện, chẳng hạn như điều chỉnh chương trình, thay đổi sách giáo khoa, cách đánh giá học sinh hay một cải tiến thi cử là lại dấy lên nhiều tranh luận với dày đặc ý kiến phản biện.

null