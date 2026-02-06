Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

(GLO)- Sáng 6-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố biên giới nhằm triển khai nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND và các trường phổ thông trên địa bàn 7 xã biên giới phía Tây tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngô Sương

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai nhiệm vụ xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc; tổ chức lễ khởi công đồng loạt 100 trường trong năm 2025; đồng thời, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến mô hình trường nội trú mới.

Về nguồn lực đầu tư, căn cứ đề xuất của 18 tỉnh, thành phố, Bộ GD&ĐT đã báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2026 cho 100 trường với tổng cộng hơn 24,6 nghìn tỷ đồng.

Đến nay, 100% dự án đã được khởi công; trong đó, 90 dự án đã phê duyệt đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Hiện có một số địa phương triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành công trình trước thời hạn. Các tỉnh, thành phố cam kết hoàn thành toàn bộ 100 trường trước năm học 2026-2027.

Bộ GD&ĐT cho biết, đến nay, trong tổng số 248 xã, phường biên giới đã có 108 trường được đầu tư từ ngân sách Trung ương, nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương.

Dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai đầu tư 122 trường tại 122 xã còn lại; đồng thời, xem xét nhu cầu xây dựng tại một số phường biên giới trên cơ sở điều kiện thực tế và nhu cầu học sinh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, huy động mạnh mẽ các nguồn lực; nghiên cứu phát huy vai trò của lực lượng Quân đội, Công an trong thi công nếu bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt, tăng ca, tăng kíp, phấn đấu hoàn thành phần thân công trình trước ngày 30-4-2026.