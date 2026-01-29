Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai: Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng triển khai nhiệm vụ năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 28-1, Khối thi đua số 7 gồm các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiến hành tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Khối thi đua số 7 hiện có 9 đơn vị: Trường Đại học Quang Trung, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ, Trường Cao đẳng Gia Lai, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

khoi-thi-dua-so-7-trein-khai-nhem-vu-nam-2026.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Năm 2025, các trường trong khối thi đua đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nắm bắt thời cơ, tạo khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị đã tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước trong năm 2025”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Năm 2026, với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Khối thi đua số 7 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh các phong trào thi đua do cấp trên tổ chức, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; gắn công tác thi đua, khen thưởng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường;…

c911dde46d87e3d9ba96.jpg
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: T.D

Tại hội nghị, các trường trong khối đã bình chọn 3 đơn vị tiêu biểu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã làm việc với các đơn vị có liên quan để nắm tiến độ triển khai thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

Trạm thông tin

(GLO)- Chiều 19-1, Đại học RMIT Việt Nam công bố khởi động chương trình học bổng 2026, dự kiến trao 174 suất dành cho nghiên cứu cũng như cho các chương trình đại học và sau đại học, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng PGS Nguyễn Thành Vinh được vinh danh nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực hóa hữu cơ

Tin tức

Nhân dịp PGS Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia), được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng.

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

Tin tức

(GLO)- Ngày 9 và 10-1, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho hơn 250 sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo kỹ sư gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật xây dựng.

Phản biện là để đi tới

Phản biện là để đi tới

Thời sự - Bình luận

Chỉ cần một thông tin nhỏ liên quan đến giáo dục xuất hiện, chẳng hạn như điều chỉnh chương trình, thay đổi sách giáo khoa, cách đánh giá học sinh hay một cải tiến thi cử là lại dấy lên nhiều tranh luận với dày đặc ý kiến phản biện.

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Tin tức

(GLO)- Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng gần 3.900 viên chức giáo dục năm 2025 nhằm bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhà giáo, tạo nền tảng cho phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.

null