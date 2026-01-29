Gia Lai: Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng triển khai nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Chiều 28-1, Khối thi đua số 7 gồm các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiến hành tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Khối thi đua số 7 hiện có 9 đơn vị: Trường Đại học Quang Trung, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ, Trường Cao đẳng Gia Lai, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Năm 2025, các trường trong khối thi đua đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động nắm bắt thời cơ, tạo khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị đã tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước trong năm 2025”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Năm 2026, với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Khối thi đua số 7 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh các phong trào thi đua do cấp trên tổ chức, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; gắn công tác thi đua, khen thưởng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường;…

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: T.D

Tại hội nghị, các trường trong khối đã bình chọn 3 đơn vị tiêu biểu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và ký kết giao ước thi đua năm 2026.