Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

(GLO)- Ban Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức thi đua thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, qua đó khích lệ tinh thần cống hiến, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, tránh hình thức; lấy Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể của phong trào thi đua.

Đồng thời, tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo; chú trọng khen thưởng ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của tỉnh.