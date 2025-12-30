Tạo đột phá trong chuyển đổi số, thúc đẩy sáng tạo hoạt động Công đoàn

Nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định là tạo đột phá trong chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn.

Tham dự Đại hội, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ; cùng 200 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn tỉnh.

Về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng các đồng chí đại biểu trong Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đức Thụy

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn

Phát biểu tại Đại hội, ông Hà Duy Trung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai - khẳng định: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động; là dấu mốc thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên và vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Sau sáp nhập, LĐLĐ tỉnh quản lý 90.729 công nhân, viên chức, người lao động. Toàn tỉnh đã thành lập mới 225 công đoàn cơ sở (CĐCS) và 17 công đoàn xã, phường; kết nạp 29.374 đoàn viên.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.003 CĐCS với 80.136 đoàn viên, từng bước mở rộng phạm vi đại diện, củng cố vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Các cấp Công đoàn đã chủ trì 364 cuộc giám sát, tham gia 567 cuộc giám sát và tổ chức 246 cuộc phản biện xã hội, tập trung vào chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động và an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, Công đoàn đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động đòi lại quyền lợi với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, các hoạt động thường niên đã hỗ trợ hơn 449.800 lượt công nhân, viên chức, người lao động với tổng kinh phí 186 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 142 nhà “Mái ấm Công đoàn” và “Nhà nhân ái” với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng.

Các cấp Công đoàn cũng tích cực vận động công nhân, viên chức, người lao động tham gia các quỹ xã hội, hiến máu tình nguyện và hỗ trợ đồng bào bị thiên tai với tổng kinh phí trên 31,6 tỷ đồng.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung khẳng định: “Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn là trụ cột quan trọng, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải chuyển mình thực chất, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, thích ứng linh hoạt với biến động của đời sống kinh tế - xã hội, quan hệ lao động trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số”.

Hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của các cấp Công đoàn trong tỉnh thời gian qua.

“Nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của công nhân, viên chức, người lao động; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân, người lao động”- Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của các cấp Công đoàn trong thời gian qua. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, viên chức, người lao động; quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“LĐLĐ tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Công đoàn thật sự vững mạnh, hướng trọng tâm về cơ sở và người lao động; chú trọng giải quyết những lợi ích thiết thực như việc làm, nhà ở, thu nhập, điều kiện lao động và các chính sách xã hội khác” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Đột phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong nhiệm kỳ mới

Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động Công đoàn phải được coi là ưu tiên đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng linh hoạt, hiện đại, hướng mạnh về cơ sở” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh chủ động tham gia thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tại Đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ định Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 8 đồng chí.

Đồng thời, chỉ định ông Hà Duy Trung - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Thụy

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp, hiện đại; tập trung mạnh về cơ sở và người lao động.

Trong đó, Công đoàn tỉnh đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, như: phát triển 5.000 đoàn viên mới mỗi năm; 90% đoàn viên được tuyên truyền, học tập chủ trương, pháp luật; 65% công nhân được nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; có 1.500 sáng kiến của đoàn viên, người lao động và 8 đề tài nghiên cứu được ứng dụng, khen thưởng; thực hiện kiểm tra, giám sát tài chính tại ít nhất 20% doanh nghiệp.