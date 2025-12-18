Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Dự lễ về phía Trung ương có các đồng chí: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tá Phạm Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Mai Vân - Phó Trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (phải) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí Thái Đại Ngọc. Ảnh: N.H

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Đại Ngọc. Ảnh: N.H

Phát biểu chúc mừng, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng nhấn mạnh: Trải qua hơn 40 năm công tác trong Quân đội, trước khi được Bộ Chính trị tin tưởng điều động, phân công giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Thượng tướng Thái Đại Ngọc đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Quân đội và của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Đồng chí luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ, đảng viên, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: N.H

Với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, đồng chí Thái Đại Ngọc đã cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

“Những đóng góp đó được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba được trao tặng hôm nay là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận công lao, thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Thái Đại Ngọc mà còn là niềm vinh dự chung của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - nơi đồng chí đã gắn bó, cống hiến; đồng thời là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai” - Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng khẳng định: Dù mới đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Thái Đại Ngọc đã tiếp tục phát huy phẩm chất của người cán bộ Quân đội, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; nhanh chóng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị; chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh; chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng đồng chí sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ảnh: N.H

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã quan tâm, tin tưởng, ghi nhận và trao tặng phần thưởng cao quý. Trân trọng cảm ơn Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ ở những cơ quan, đơn vị đã từng công tác; cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình công tác.

“Trải qua nhiều năm công tác trong môi trường Quân đội, trước khi được Đảng phân công nhiệm vụ tại tỉnh Gia Lai, tôi luôn tâm niệm rằng, dù ở bất kỳ cương vị nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; đặt lợi ích của Đảng, của Quân đội và nhân dân lên trên hết trước hết.

Tôi luôn chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội, giữ vững nguyên tắc, đề cao tinh thần đoàn kết; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, xứng đáng với danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ"” - Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ.

Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Thái Đại Ngọc hứa sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng; luôn cầu thị, sâu sát cơ sở, gần gũi và lắng nghe nhân dân; nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên; cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới và sáng tạo; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực của tỉnh; quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.