Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025), sáng 7-12, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy đang sinh sống trên địa bàn phường Pleiku.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa trái) thăm hỏi đồng chí Ksor Phước-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũ. Ảnh: Minh Phương

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các đồng chí: Ksor Phước, Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ); Dương Văn Trang-Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ).

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Những đóng góp to lớn, sự kiên định, bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết của các thế hệ đi trước luôn là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy, xây dựng Gia Lai phát triển toàn diện sau khi sáp nhập.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa trái) thăm, tặng quà đồng chí Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũ. Ảnh: Minh Phương

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục dõi theo, đóng góp ý kiến cho sự phát triển của tỉnh, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin về những kết quả nổi bật sau khi tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng-chống bão lụt và hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, đồng chí Thái Đại Ngọc trao đổi thêm về tình hình triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có nhà bị sập do bão lũ; việc chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm nhà ở hoàn thành đúng kế hoạch, bền đẹp và an toàn; kế hoạch triển khai xây dựng các khu tái định cư nhằm đưa người dân đến nơi ở mới, tránh ngập lụt lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) thăm, tặng quà đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũ. Ảnh: Minh Phương

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ niềm vui, cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy; đồng thời tin tưởng Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Chuyến thăm diễn ra trong không khí đầm ấm, trang trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự trân trọng của Tỉnh ủy đối với những người đã dành công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (cũ), góp phần động viên, khích lệ tinh thần và tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.