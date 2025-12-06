Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ông Phạm Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai khóa VIII

THẢO KHUY
(GLO)- Sáng 6-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Phạm Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VIII.

Dự Đại hội về phía Trung ương có Thượng tướng Bế Xuân Trường-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

bi-thu-tinh-uy-phat-bieu-chi-dao-tai-dai-hoi.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: T.K

Về phía tỉnh Gia Lai, tham dự có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Thúy Vân-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; cùng 370 CCB ưu tú đại diện cho gần 70.000 hội viên trên toàn tỉnh.

bi-thu-tinh-uy-tang-buc-truong.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (thứ 4 từ trái sang) trao tặng bức trướng chúc mừng Đại hội. Ảnh: T.K

Nhiệm kỳ 2022-2025, Hội CCB tỉnh đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, đổi mới, hoàn thành hầu hết chỉ tiêu đề ra. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; giữ vững quốc phòng-an ninh được triển khai hiệu quả.

Phong trào “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống hội viên.

Đến nay, toàn tỉnh có 69.935 hội viên sinh hoạt tại 2.660 chi hội; tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm còn 2,08%.

cac-dai-bieu-tham-du-dai-hoi-ccb.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: T.K﻿

Đại hội đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu trọng tâm như: 100% hội viên kiên định về chính trị, tư tưởng; kết nạp trên 85% đối tượng đủ điều kiện; hằng năm có trên 90% tổ chức Hội và hơn 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; giảm 1-1,5% hộ CCB nghèo/năm; số hóa 100% thông tin hội viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị các cấp Hội tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ vững bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Hội chủ động tranh thủ chính sách, lồng ghép hiệu quả các chương trình để nâng cao chất lượng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả; phấn đấu không còn CCB nghèo.

tang-co-thi-dua-cho-hoi-cuu-chien-binh.jpg
Thượng tướng Bế Xuân Trường-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam (trái) trao cờ thi đua cho Hội CCB tỉnh. Ảnh: T.K﻿﻿﻿

Cùng với đó, Hội cần tích cực phối hợp giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành, với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

ra-mat-ban-chap-hanh-hoi-cuu-chien-binh.jpg
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: T.K

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội CCB tỉnh Gia Lai khóa VIII. Ông Phạm Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

tang-bang-khen-cua-chu-tich-ubnd-tinh-cho-tap-the-xuat-sac.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch﻿ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: T.K

Dịp này, Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

