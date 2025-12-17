2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 16-12, Ủy ban Bầu cử phường Pleiku và phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện.

Quang cảnh hội nghị do Ủy ban Bầu cử phường Pleiku tổ chức. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị do Ủy ban Bầu cử phường Pleiku tổ chức, các đại biểu được quán triệt Thông tri số 02-TT/ĐU ngày 22-10-2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về lãnh đạo công tác bầu cử, Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 12-11-2025 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Hội nghị cũng phổ biến Hướng dẫn số 03-HD/BXDĐU ngày 15-10-2025 của Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường về công tác tuyên truyền bầu cử và triển khai Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 4-12-2025 của Ủy ban Bầu cử phường về tổ chức bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, đại biểu được phổ biến các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; các quy định liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, trao đổi nhằm thống nhất cách thức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku - nhấn mạnh: Công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của cấp trên.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Quang cảnh hội nghị do Ủy ban Bầu cử phường Thống Nhất tổ chức. Ảnh: N.S

Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử phường Thống Nhất cũng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trần Thị Hồng Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thống Nhất yêu cầu các cấp, ngành và từng thành viên trong hệ thống chính trị phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công, bảo đảm công tác bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.