Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Trong bối cảnh khó khăn đan xen thời cơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị, tinh thần hành động quyết liệt, tạo nền tảng quan trọng để Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, bền vững và toàn diện.

Năm bản lề của ý chí và hành động

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Đây là năm tăng tốc, bứt phá, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời tạo dư địa quan trọng để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện với nhân dân xã Đề Gi trong chuyến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 13. Ảnh: N.H

Trong năm, nhiều sự kiện chính trị-lịch sử trọng đại diễn ra như kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đối với Gia Lai, dấu mốc có ý nghĩa chiến lược là việc thực hiện chủ trương của Trung ương về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Từ ngày 1-7-2025, tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai (cũ) chính thức hợp nhất, hình thành tỉnh Gia Lai (mới), mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo ra những thời cơ và dư địa tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh đó, tỉnh đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác định tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, những nỗ lực ấy phải đối mặt với thách thức rất lớn khi trong tháng 11-2025, cơn bão Kalmaegi (bão số 13) với sức tàn phá khủng khiếp cùng đợt mưa lũ đặc biệt lớn liên tiếp sau đó đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã trở thành trụ cột giúp Gia Lai đứng vững, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, duy trì nhịp phát triển và hoàn thành phần lớn các mục tiêu đề ra.

Lễ động thổ khởi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại địa bàn phường An Nhơn. Ảnh: N.H

Vượt khó hoàn thành mục tiêu phát triển

Với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Tỉnh ủy; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận, nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Gia Lai đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết lĩnh vực.

Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh ước tăng 7,2% so với năm 2024, xếp thứ 3/6 địa phương trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ-Tây Nguyên. GRDP bình quân đầu người ước đạt 85,9 triệu đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,447 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt 25.950 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,8%. Toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 67.672 lao động.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức phong phú; giáo dục, y tế từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và chất lượng phục vụ trong các lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được cải thiện.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội ổn định. Việc tổ chức, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm thông suốt, kịp thời, hiệu quả trong phục vụ người dân và DN…

Những kết quả đó khẳng định bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong điều kiện phải đồng thời giải quyết nhiều nhiệm vụ lớn, cấp bách và chưa từng có tiền lệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (người đội mũ) kiểm tra việc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn xã An Toàn. Ảnh: N.H

Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, năng lực điều hành, sự am hiểu pháp luật và khát vọng xây dựng quê hương, nâng cao đời sống nhân dân. Đây là trách nhiệm lớn lao, mang ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới”. Chủ tịch UBND tỉnh PHẠM ANH TUẤN

Thu hút đầu tư - điểm sáng nổi bật

Trong bức tranh tổng thể của nền kinh tế tỉnh Gia Lai năm 2025, lĩnh vực thu hút đầu tư nổi lên như một điểm sáng rõ nét, phản ánh sự chuyển biến tích cực trong tư duy, cách làm và hiệu quả xúc tiến đầu tư của địa phương.

Toàn tỉnh đã thu hút mới 180 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 158.367 tỷ đồng, đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh, đạt khoảng 1,4 tỷ USD (tương đương 35.684 tỷ đồng). Cùng với đó, có khoảng 3.000 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký 27.000 tỷ đồng, tăng 38% về số lượng DN và tăng 37% về vốn so với năm 2024.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, kết quả thu hút đầu tư năm 2025 được thể hiện bằng những con số thực chất, phản ánh rõ hiệu quả của tư duy tiếp cận nhà đầu tư chủ động, đúng hướng. Những nỗ lực xúc tiến đầu tư bài bản, liên tục trong các nhiệm kỳ trước đã từng bước “đơm hoa kết trái”.

Dấu ấn nổi bật là Hội nghị xúc tiến đầu tư Gia Lai diễn ra cuối tháng 8-2025 đã thu hút 69 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn 119.700 tỷ đồng (hơn 4,6 tỷ USD). Trong đó, có 27 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 26.300 tỷ đồng.

Cơ cấu dự án đầu tư vào Gia Lai ngày càng đa dạng, chuyển dịch theo hướng cân đối hơn giữa các lĩnh vực. Bên cạnh công nghiệp - lĩnh vực giữ vai trò chủ đạo với 84 dự án, tổng vốn hơn 42.725 tỷ đồng, tỉnh còn thu hút các dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; KHCN; thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển hạ tầng.

Hoạt động chế biến đồ gỗ xuất khẩu của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Nhơn Hội A. Ảnh: N.H

Ông Nguyễn Bay-Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính)-cho biết, tỉnh xác định thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những động lực quan trọng để Gia Lai “cất cánh”. Trọng tâm là lựa chọn đúng lĩnh vực, dự án và thị trường tiềm năng, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo giá trị gia tăng cao. Bên cạnh các dự án quy mô lớn, tỉnh cũng chú trọng thu hút các nhà đầu tư vừa và nhỏ có công nghệ tiên tiến đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, châu Âu…

Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục coi thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là FDI, là nguồn lực quan trọng tạo đột phá tăng trưởng. Tỉnh tập trung quảng bá, mời gọi đầu tư vào 5 lĩnh vực trụ cột: Công nghiệp; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ cảng và logistics; kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa.

“Gia Lai tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, xây dựng mối quan hệ chính quyền - DN thực chất, đồng hành”-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Năm 2026: Thần tốc, bứt phá, kiến tạo

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận: Năm 2025 vẫn còn một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành sau sáp nhập ở một số nơi còn chậm; việc lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ chưa thực sự đồng đều.

Một số địa phương còn lúng túng trong điều hành; thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn rườm rà; tiến độ xử lý công việc, nhất là các nhiệm vụ lớn, trọng tâm còn chậm. Một bộ phận cán bộ chưa quán triệt đầy đủ tinh thần làm việc quyết liệt, hiệu quả…

Việc chỉ ra những tồn tại này là cơ sở quan trọng để tỉnh xác định rõ hơn các giải pháp, yêu cầu và quyết tâm hành động giai đoạn tiếp theo.

Xuất khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Quy Nhơn. Ảnh: N.Dũng

Năm 2026 được xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu tăng trưởng GRDP được tỉnh đặt ra ở mức từ 8,8 - 9,4%.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; rà soát kỹ lưỡng từng chỉ tiêu; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Mỗi sở, ban, ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Tinh thần xuyên suốt là phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng vươn lên; xây dựng nền hành chính “phục vụ, kiến tạo”, lấy người dân và DN làm trung tâm. Quán triệt tinh thần làm việc “thần tốc”, “không bàn lùi, chỉ bàn làm”, “không chấp nhận lý do, chỉ chấp nhận kết quả”, giải quyết công việc dứt điểm, không để tồn đọng; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành; thống nhất chỉ đạo bằng hệ thống chỉ tiêu đo lường, đánh giá cụ thể.

Tại hội nghị xây dựng phương án tăng trưởng KT-XH và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của các xã, phường tổ chức ngày 28-12-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Các địa phương phải nắm chắc quy định về phân cấp, phân quyền, chủ động triển khai dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và DN để đẩy nhanh tiến độ.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được xác định là nhiệm vụ then chốt, quyết định tiến độ phát triển. Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra chậm trễ, ách tắc…