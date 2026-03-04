Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Sáng 4-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 còn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng đoàn; Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; cùng các thành viên trong đoàn.

Đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.H

Tham dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Theo quyết định được công bố tại hội nghị, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 được chia làm 2 đợt. Đợt 1 triển khai và kết thúc trong tháng 3-2026; kiểm tra, giám sát công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đợt 2 triển khai và kết thúc trong tháng 9-2026; kiểm tra, giám sát việc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra; việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn công bố quyết định kiểm tra, giám sát. Ảnh: N.H

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung cho biết: Việc triển khai kiểm tra, giám sát lần này nhằm bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, đúng định hướng.

Đợt kiểm tra, giám sát diễn ra trong bối cảnh các tổ chức Đảng đang tập trung cao độ triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Do đó, hoạt động này mang tính thời sự và cấp thiết, góp phần đảm bảo mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước diễn ra đúng đường lối, quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.H

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tại hội nghị đánh giá: Ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai từ cấp tỉnh đến các xã, phường; khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt, sát với thực tiễn địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.﻿ Ảnh: N.H

Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội XIV của Đảng đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, cập nhật, cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa và hằng năm của tỉnh; phân công rõ trách nhiệm từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xác định lộ trình, sản phẩm cụ thể gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức sâu rộng đến từng chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Năm 2026, Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Cùng với đó, công tác chuẩn bị bầu cử được tỉnh thực hiện bài bản, khoa học, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng luật, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Nhiều công việc hoàn thành sớm hơn so với luật định.

Hiện nay, tỉnh cũng đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện công tác chuẩn bị chu đáo nhất, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử trên mọi phương diện, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai phân công 1 cơ quan làm đầu mối thường trực, cử 1 đồng chí lãnh đạo trực tiếp phối hợp với Đoàn trong suốt quá trình kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện báo cáo bảo đảm trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực trạng; chỉ rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể, gửi về Đoàn đúng thời hạn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan; tuân thủ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo đảm bí mật tài liệu, thông tin theo quy định.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, giám sát; khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là dịp để tỉnh rà soát, đánh giá toàn diện các nội dung đã, đang và sẽ triển khai, qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp phù hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.