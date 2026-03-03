Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI nhấn mạnh tinh thần “hành động đi đôi với cam kết”

(GLO)- Ngày 3-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Gia Lai tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri các xã, phường: Kông Bờ La, Tơ Tung, An Khê và Cửu An để vận động bầu cử theo quy định.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên gồm: bà Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch nhóm Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; ông Đinh Văn Buôn - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Lang; bà Lưu Huệ Linh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường An Bình; ông Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội đã nhấn mạnh tinh thần “hành động đi đôi với cam kết”.

Ông Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội trình bày chương trình hành động để vận động bầu cử. Ảnh: Thế Huynh

Theo đó, các ứng cử viên cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm, gồm: tham gia hoàn thiện chính sách pháp luật gắn với thực tiễn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường giám sát việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy cơ chế thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thế Huynh

Cử tri các xã bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời, kiến nghị nhiều nội dung đi thẳng vào những vấn đề dân sinh đang đặt ra ở cơ sở. Nhiều ý kiến cũng đề nghị tăng cường giám sát việc thực thi chính sách sau khi ban hành để bảo đảm đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử cần tăng cường tiếp xúc, đối thoại định kỳ, kịp thời phản ánh và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của nhân dân.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri phường An Khê và xã Cửu An. Ảnh: Thế Huynh

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Quốc hội và các cơ quan Trung ương.

Đồng thời, chủ động tham gia vào các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng gắn với lợi ích thiết thực của địa phương; tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, thường xuyên lắng nghe, giám sát và đôn đốc việc giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.